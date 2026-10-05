शिक्षक भर्ती को लेकर राहुल गांधी ने CM डॉ. मोहन यादव को लिखा पत्र, पदवृद्धि के साथ नोटिस वापस लेने की मांग

भोपाल। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव में दो साल से अधिक का समय हो लेकिन कांग्रेस अब पूरी ताकत के साथ सरकार को घेरने में जुट गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार मध्यप्रदेश का दौरा करने के साथ प्रदेश में युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे है। पहले ओबीसी आरक्षण में 13 फीसदी पदों को होल्ड करने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री ड़. मोहन यादव को पत्र लिखने वाले राहुल गांधी ने अब शिक्षक भर्ती मामले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।

राहुल गांधी ने शिक्षक भर्ती-2025 में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने वर्ग-2 और वर्ग-3 शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि करने के साथ ही दूसरे चरण की काउंसलिंग जल्द शुरू करने की मांग की है। उन्होंने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को जारी किए गए नोटिस वापस लेने और उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने की भी अपील की है।

राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहले से ही एक लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। इसका सीधा असर प्रदेश के बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। इसके बावजूद शिक्षक भर्ती-2025 में वर्ग-3 के केवल 13,089 और वर्ग-2 के केवल 10,800 पदों पर भर्ती निकाली गई है।

राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा कि युवा अभ्यर्थियों की मांग है कि शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। इससे एक ओर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी, वहीं दूसरी ओर हजारों युवाओं को स्थायी रोजगार का अवसर मिलेगा।

उन्होंने कहा कि कई अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए हैं। इनमें से कई अभ्यर्थी वर्तमान में अतिथि शिक्षक के रूप में स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन सीमित पदों के कारण उन्हें नियमित शिक्षक की नौकरी नहीं मिल पा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि इंतजार करते-करते कई अभ्यर्थी अब आयु सीमा के करीब पहुंच चुके हैं।

राहुल गांधी ने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का मुद्दा भी पत्र में उठाया। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनसे बातचीत करने के बजाय उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि आंदोलन पर बैठे अभ्यर्थियों को भेजे गए नोटिस तुरंत वापस लिए जाएं और सरकार उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुने।

राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से शिक्षक भर्ती को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को वर्ग-2 और वर्ग-3 शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि करनी चाहिए और भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण जल्द शुरू किया जाना चाहिए। राहुल गांधी के पत्र के बाद शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग को लेकर चल रहे अभ्यर्थियों के आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलने से यह मुद्दा एक बार फिर प्रदेश की सियासत में गरमा सकता है।