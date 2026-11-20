शिकागो यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी छात्र के सवाल पर राहुल गांधी का दो-टूक जवाब, BJP क्या बोल रही

शिकागो यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने अमेरिका-ईरान तनाव में भारत की भूमिका और पाकिस्तानी छात्र के सवाल का दिया जवाब। आतंकवाद पर पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, घरेलू लोकतंत्र पर उठाए सवाल। शिकागो यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने अमेरिका-ईरान तनाव में भारत की भूमिका और पाकिस्तानी छात्र के सवाल का दिया जवाब। आतंकवाद पर पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, घरेलू लोकतंत्र पर उठाए सवाल।

पहला सवाल : अमेरिका-ईरान तनाव में भारत की भूमिका और विदेश नीति पर बहस कार्यक्रम के दौरान साक्षात्कार ले रहे प्रोफेसर ने राहुल गांधी से पूछा कि अमेरिका और ईरान के बीच हालिया तनाव और मध्यस्थता (Mediation) की कोशिशों में कई देशों के नाम सामने आए, लेकिन भारत की कोई बड़ी भूमिका क्यों नहीं दिखी?

राहुल गांधी का पक्ष : वीडियो में दर्ज बयान के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा कि भारत ऐतिहासिक रूप से एक बड़ा देश है, जिसके अमेरिका, ईरान और रूस तीनों से पुराने संबंध हैं। उन्होंने कहा कि जब देश में 'गुटनिरपेक्ष आंदोलन' (Non-Aligned Movement) के दौर में लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत थे, तब भारत वैश्विक मंच पर एक प्रभावी आवाज रखता था।

राहुल ने आरोप लगाया कि वर्तमान में देश के भीतर लोकतांत्रिक संस्थाओं और बहुलतावाद पर दबाव होने के कारण भारत की वैश्विक आवाज कमजोर हुई है और वह मंच पर एक मुख्य खिलाड़ी के बजाय 'साइड प्लेयर' बन गया है।



सरकार और विदेश मंत्रालय का रुख

दूसरी ओर, भारतीय विदेश मंत्रालय और भाजपा नेताओं ने पहले भी इस तरह के आरोपों को खारिज किया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर और सरकारी प्रवक्ताओं का स्पष्ट रुख रहा है कि भारत की विदेश नीति 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) पर आधारित है, जहाँ भारत किसी अनावश्यक 'बिचौलिए' या मध्यस्थ की भूमिका निभाने के बजाय अपने राष्ट्रीय और आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखता है।

दूसरा सवाल : पाकिस्तानी छात्र 'खुश' का सवाल और आतंकवाद पर राहुल का जवाब सत्र के दौरान पाकिस्तान से आए एक छात्र (जिसने अपना नाम 'खुश' बताया) ने सवाल किया कि क्या भारत और पाकिस्तान 'ब्लेम गेम' (आरोप-प्रत्यारोप) से आगे बढ़कर आपसी लाभ के लिए एक साथ काम कर सकते हैं ताकि बाहरी ताकतें इसका फायदा न उठा सकें?

राहुल गांधी का दो-टूक जवाब

इस सवाल पर राहुल गांधी ने बिना किसी लाग-लपेट के पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को मुख्य बाधा बताया।



उन्होंने कहा: "रूम (संभावना) हो सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है—और वह है पाकिस्तान द्वारा हमारे देश में आतंकवाद को समर्थन और प्रोत्साहन देना। हमारे निर्दोष लोगों की हत्या हो और हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करें, यह हमारे लिए स्वीकार करना असंभव है। जिस पल यह बंद होगा, उसी पल संभावित रूप से बातचीत शुरू हो सकती है।"

भारतीय राजनीति में इस बयान के मायने राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, विदेशी धरती से राहुल गांधी के इस बयान के दो पहलू देखे जा रहे हैं:

विदेशी मंच से घरेलू राजनीति पर बयानबाजी: भाजपा अक्सर यह आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस नेता विदेशी विश्वविद्यालयों और मंचों पर जाकर भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना करते हैं, जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचता है।

पाकिस्तान के मुद्दे पर स्पष्ट रेखा

कांग्रेस समर्थकों और राजनीतिक टीकाकारों का मानना है कि पाकिस्तानी छात्र के सामने आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाकर राहुल गांधी ने किसी भी संभावित राजनीतिक विवाद (जैसे 'पाकिस्तान के प्रति नरमी' के आरोप) की गुंजाइश को खत्म कर दिया और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति (आतंक और बातचीत एक साथ नहीं) के अनुरूप ही बयान दिया।