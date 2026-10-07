राहुल गांधी हिरासत में, कहा- 100 FIR हों तब भी संविधान के लिए लड़ता रहूंगा

हर एफआईआर मेरे सीने पर मेडल

राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस और सरकार की कार्रवाई पर तंज कसते हुए कहा कि मेरे खिलाफ अभी तक लगभग 45 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। मेरा लक्ष्य तो 100 एफआईआर पूरा करने का है। सरकार जितने चाहे मामले दर्ज करवा ले, हर एफआईआर मेरे सीने पर किसी मेडल की तरह है। जब तक संविधान और देश के लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है, मैं और मेरी पार्टी डटकर लड़ते रहेंगे।

Rahul Gandhi Statement on FIR: दिल्ली में 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के प्रदर्शन के बाद दर्ज हुई एफआईआर पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तल्ख रुख अपनाया है। उन्होंने पुलिसिया कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा कि हर एफआईआर उनके सीने पर एक मेडल की तरह है और वह संविधान की रक्षा के लिए अंत तक लड़ाई जारी रखेंगे। गांधी ने निडर अंदाज में कहा कि सत्ता पक्ष जितनी भी एफआईआर दर्ज करा ले, वह पीछे नहीं हटने वाले हैं। इस बीच, विपक्षी दलों के सांसद और कार्यकर्ता पैदल ही जंतर-मंतर की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है।