भाजपा के 'नारी वंदन' का मुखौटा उतरा, राहुल गांधी ने BJP को क्यों कहा महिला विरोधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा की गुजरात इकाई के अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा द्वारा कांग्रेस सांसद गेनीबेन ठाकोर के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शनिवार को कहा कि भाजपा का "नारी वंदन" का मुखौटा अब उतर गया है और महिला विरोधी विचारधारा ही उसका असली चेहरा है। गांधी ने कहा कि गुजरात के साथ पूरे भारत की महिलाएं इस अपमान का मुंहतोड़ जवाब देंगी।

विश्वकर्मा ने गुजरात में हुए स्थानीय निकाय के हालिया चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत का हवाला देते हुए ठाकोर के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बनासकांठा से सांसद ठाकोर लोकसभा में गुजरात से कांग्रेस की एकमात्र सदस्य हैं।

क्या कहा राहुल गांधी ने?

राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा- गुजरात के भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस की हमारी महिला सांसद गेनीबेन ठाकोर जी पर अभद्र टिप्पणी की है। 'नारी वंदन' का मुखौटा उतर गया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शर्मनाक नहीं, बल्कि भाजपा की मनुवादी, महिला-विरोधी विचारधारा का असली चेहरा है।

राहुल गांधी ने कहा कि ये है भाजपा का 'नारी वंदन'? ये करेंगे महिलाओं का सशक्तिकरण? ये देंगे अधिकार? सत्ता को चुनौती देने वाली महिलाएं इन्हें बर्दाश्त नहीं, एक ही पल में इनकी विकृत मानसिकता सामने आ जाती है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तो, कांग्रेस की महिला सांसदों के सवालों से घबराकर, संसद छोड़कर पहले ही भाग चुके हैं। मोदी जी खुद कहते हैं, 'नारी सब भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती।' मगर भाजपा खुद यह भूल गई। गांधी ने कहा- महिला-विरोधी BJP ये याद रखे कि गुजरात के साथ पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं हर अपमान का मुंहतोड़ जवाब देंगी।

क्या कहा था विश्वकर्मा ने?

बनासकांठा में एक जनसभा 'विजय विश्वास सम्मेलन' को संबोधित करते हुए जगदीश विश्वकर्मा ने कहा था कि भाजपा ने 30 साल बाद बनासकांठा जिला पंचायत पर कब्जा कर लिया है और उन्होंने इस जीत को गेनीबेन ठाकोर की 'साड़ी के पल्लू' से सत्ता छीनने के रूप में संदर्भित किया।

उनका बयान कुछ इस प्रकार था- 'आने वाले दिनों में हमारी माताएं और बहनें इसका करारा जवाब देंगी और आपके गढ़ और आपकी साड़ी के पल्लू से आपकी सीटें छीन लेंगी।' हालांकि विवाद बढ़ने पर विश्वकर्मा ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनकी टिप्पणी केवल राजनीतिक थी और उनका इरादा सांसद या महिलाओं का व्यक्तिगत अपमान करना नहीं था।

गेनीबेन ठाकोर का जवाब

कांग्रेस सांसद गेनीबेन ठाकोर ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह भाजपा के 'अहंकार' को दर्शाता है। उन्होंने इसे बनासकांठा की जनता और महिलाओं का अपमान बताया और जगदीश विश्वकर्मा को 'धृतराष्ट्र' की मानसिकता वाला व्यक्ति कहा। उन्होंने विश्वकर्मा को 2027 के विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ लड़ने की चुनौती भी दी है। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने भी इस बयान की निंदा की है और विश्वकर्मा से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala