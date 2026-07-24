DU की एडवाइजरी पर भड़के राहुल गांधी, कहा- छात्रों को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि आप लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए छात्रों को धमकी देने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? कृपया ध्यान दें, जब समय आएगा तो आपको ही जवाबदेह ठहराया जाएगा।

How dare you threaten students for exercising their democratic rights?



Please note, you are the ones that will be held accountable when the time comes. https://t.co/Mx6D19SP5h — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 24, 2026

डीयू ने छात्रों और शिक्षकों से क्या कहा?

इससे पहले डीयू ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा था कि प्रिय छात्रों और संकाय सदस्यों आपकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान दें कि जंतर-मंतर, नई दिल्ली में किसी भी प्रकार के गैर-कानूनी जमावड़े या प्रदर्शन, जिन्हें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सख्ती से नियंत्रित किया जाता है, पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां छात्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं और उनकी शैक्षणिक प्रगति तथा व्यावसायिक अवसरों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

जंतर मं‍तर पर डटे हैं छात्र

गौरतलब है कि पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर छात्रों का धरना जारी है। पीएम मोदी ने फास्ट ट्रेक कोर्ट के गठन के साथ ही पेपर लीक रोकने के लिए सख्‍त कानून बनाने का भी एलान किया है। इसके बाद सोनम वांगचुक भी अनशन समाप्त करने की घोषणा कर चुके हैं।