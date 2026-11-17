राहुल गांधी ने पहली बार बताई अपनी गर्लफ्रेंड की बात, कौन है वो

क्या था पूरा किस्सा?

राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने बचपन से अपने माता-पिता (राजीव गांधी और सोनिया गांधी) की पहली मुलाकात की कहानी कई बार सुनी थी। साल 1965 में राजीव गांधी और सोनिया गांधी की पहली मुलाकात कैंब्रिज के एक ग्रीक रेस्टोरेंट 'वैरसिटी रेस्टोरेंट' (Varsity Restaurant) में हुई थी। कई साल बाद जब राहुल गांधी खुद पढ़ाई के लिए कैंब्रिज गए, तो वे अपनी गर्लफ्रेंड को उसी ऐतिहासिक रेस्टोरेंट में ले गए थे ताकि वे देख सकें कि उनके माता-पिता कहां मिले थे।

कौन है वो गर्लफ्रेंड?

रेस्टोरेंट को लेकर क्या बोले राहुल गांधी?

किस्से को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने मजाक में यह भी कहा कि भले ही वह जगह प्यार में पड़ने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वहां मिलने वाली चिकन डिश (Chicken Chasseur) बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में लोगों को सलाह दी कि उस रेस्टोरेंट में जाएं तो खाना खाने से बचें।