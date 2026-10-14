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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :नई दिल्ली , Wednesday, 14 October 2026 (21:59 IST)

अंकिता भंडारी के माता-पिता से मिले राहुल गांधी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला प्रदर्शनकारियों को बताया 'शेरनी'

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (21:59 IST)
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया गेट पहुंचकर अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात की। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी मौजूद थीं। अंकिता भंडारी के माता पिता दिल्ली के इंडिया गेट के बाहर धरने पर बैठे हैं। वे सिक्किम के राज्यपाल के तौर पर भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि दुष्यंत कुमार को जेल में होना चाहिए। मैं माननीय राष्ट्रपति से गुज़ारिश करता हूं कि जब तक CBI की जांच पूरी न हो जाए, तब तक दुष्यंत कुमार को गवर्नर न बनाया जाए। इससे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक युवा महिला के हाथ अपने आसपास खड़े साथी प्रदर्शनकारियों के कंधों पर रखवाए।
इसके बाद उन्होंने दूसरे प्रदर्शनकारियों से भी ऐसा ही करने को कहा। सभी प्रदर्शनकारी एक-दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर एकजुट होकर खड़े हो गए। इसके बाद माइक पर लौटते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 'ये हिन्दुस्तान है।' उन्होंने प्रदर्शनकारियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि यहां किसी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि सभी एक आवाज बनकर विरोध कर रहे हैं।

 

‘यह भारत की आवाज है, इसके खिलाफ खड़े मत होइए’

राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित करते हुए कहा, “अमित शाह जी, इसे अच्छी तरह देख लीजिए। यहां कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी खास जाति का नहीं है। यहां कोई महिला या पुरुष नहीं है। यहां एक आवाज है, एक विरोध प्रदर्शन है। यह भारत की आवाज है और आप इस आवाज के खिलाफ खड़े हैं। प्रधानमंत्री भी इस आवाज के खिलाफ खड़े हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि उनकी सलाह है कि इस आवाज के खिलाफ खड़े न हों, क्योंकि कोई भी इसके सामने टिक नहीं सकता।

दिल्ली पुलिस से बोले- ‘दिल से, प्यार से’

प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी छात्रों से प्रदर्शन के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करने और सबूत उन्हें भेजने को कहा है। राहुल गांधी ने कहा, “जब यह पूरा मामला समाप्त होगा, तब हम इन सभी सबूतों का इस्तेमाल करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उन्हें सजा मिले। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह से लेकर उस कांस्टेबल तक की जवाबदेही तय होनी चाहिए, जो हमारे बच्चों पर हाथ उठा रहा है।” उन्होंने प्रदर्शन में शामिल युवाओं से पूछा, “क्या कोई डर रहा है?” इस पर प्रदर्शनकारियों ने जवाब दिया, “नहीं, सर।”

राहुल गांधी ने महिला प्रदर्शनकारी को बताया ‘हमारी शेरनी’

इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने एक महिला प्रदर्शनकारी का परिचय कराते हुए उसे ‘हमारी शेरनी’ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला के साथ मारपीट की गई, लेकिन इसके बावजूद उसने अपना हौसला नहीं खोया। राहुल गांधी ने कहा, “उसे पीटा गया, लेकिन वह डरी नहीं। उसके दिल में कोई नफरत नहीं थी।” राहुल गांधी के इस संबोधन में प्रदर्शनकारियों की एकजुटता, कथित पुलिस कार्रवाई और विरोध के दौरान सामने आए आरोप प्रमुख मुद्दे रहे।
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