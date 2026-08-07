राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम AMA में बताया, कौन हैं उनका पसंदीदा भाजपा नेता?

उन्होंने अमरिंदर सिंह की जमकर सराहना करते हुए कहा कि मैंने उनके साथ लंबे समय तक काम किया है। वे बहुत कूल है। वे मिलिट्री हिस्ट्री में एक्सपर्ट हैं। इसलिए मैं उनको काफी पसंद करता हूं। अंत में वे हेलो अंकल अमरिंदर कहते हैं।

Who is Rahul Gandhi’s favourite BJP politician?



Here goes… pic.twitter.com/M3EixQ5pik — Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) August 7, 2026

डॉग नूरी के साथ शेयर किया वीडियो

उनसे डॉग लव के बारे में भी सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने कहा कि जानवरों को पृथ्वी पर बराबर सम्मान के साथ रहने का हक है। इसमें उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी के डॉग नूरी को भी दिखाया। राहुल ने कहा कि मैंने नूरी के साथ वीडियो बनाया है, इस पर वो गुस्सा होंगी। लेकिन कोई बात नहीं मैनेज कर लिया जाएगा।

“We share spaces with all living beings - we don’t own them”



That’s such a beautiful thought about dogs and pets. Tells you so much about the man @RahulGandhi is.



pic.twitter.com/gXOjtYnlyC — Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) August 7, 2026

उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर Ask Me Anything सेशन शुरू किया है। उन्होंने कहा था कि इसमें छात्र और Gen-Z उनसे जो भी सवाल करेंगे, वो उसका जवाब इंस्टाग्राम पर देंगे।