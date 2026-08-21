राहुल गांधी का संसद मार्ग थाने के बाहर धरना: पैलेट गन पीड़ित के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता, भाजपा ने बताया अराजकता की राजनीति

भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता, राहुल गांधी, उस राजनीति में लिप्त हैं जिसे हम अराजक राजनीति कहते हैं। वह वर्तमान में बिना किसी अनुमति या पूर्व सूचना के संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरने पर बैठे हैं।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें सूचित कर दिया है कि उनके द्वारा उल्लिखित घटना के संबंध में पहले ही एक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और मामले की जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है।

3 घंटे से धरने पर राहुल गांधी

राहुल गांधी पिछले 3 घंटे से दिल्ली के संसद मार्ग थाने के कैंपस में धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि पैलेट गन के मामले में एफआईआईआर दर्ज जब तक नहीं किया जाएगा, वो यहां से नहीं जाएंगे। उन्हें पुलिसकर्मी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। थाने में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

पुलिस के सूत्रों के मुताबिक साहिल ने जो अभी शिकायत दी है वो ले ली गई है। जंतर मंतर पर हिंसा से जुड़े मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है, इसलिए इस शिकायत को भी क्राइम ब्रांच को सौंपा जाएगा।



