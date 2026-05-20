मेलोडी टॉफी गिफ्ट पर भड़के राहुल गांधी: आर्थिक तूफान सिर पर है और पीएम इटली में टॉफी बांट रहे हैं

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, आर्थिक तूफान सर पर है, और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं - PM हंसकर रील बना रहे हैं, और BJP वाले ताली बजा रहे हैं। यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है।

आर्थिक तूफ़ान सर पर है, और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफ़ी बाँट रहे हैं!



किसान, युवा, महिलाएँ, मज़दूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं - PM हंसकर रील बना रहे हैं, और BJP वाले ताली बजा रहे हैं।



यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 20, 2026

मेलोनी ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और मेलोडी के साथ एक वीडियो पोस्ट कर इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। इसके बाद ‘मेलोडी’ सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।

edited by : Nrapendra Gupta