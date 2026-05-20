मेलोडी टॉफी गिफ्ट पर भड़के राहुल गांधी: आर्थिक तूफान सिर पर है और पीएम इटली में टॉफी बांट रहे हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इटली की प्रधानमंत्री जॉजियां मेलोनी की गिफ्ट में मेलोडी टॉफी दिए जाने से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बेहद नाराज हैं। उन्होंने पीएम मोदी को घेरते हुए आर्थिक मुद्दों और जनता की परेशानियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आर्थिक तूफान सर पर है, और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। ALSO READ: राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह को कहा गद्दार, भाजपा ने किया पलटवार
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, आर्थिक तूफान सर पर है, और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं - PM हंसकर रील बना रहे हैं, और BJP वाले ताली बजा रहे हैं। यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है।
मेलोनी ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और मेलोडी के साथ एक वीडियो पोस्ट कर इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। इसके बाद ‘मेलोडी’ सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।
edited by : Nrapendra Gupta
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