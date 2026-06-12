राहुल ने अपनी पोस्ट में कहा कि दूसरी तरफ, भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी जी ने फॉर्म पर अपना ही नाम गलत लिख दिया और कई अनिवार्य खुलासे भी छोड़ दिए। फिर भी चुनाव आयोग ने उन्हें सब कुछ ठीक करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया। वही चुनाव आयोग। दो उम्मीदवार। एक को बिना सुनवाई के ही अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे को नियमों का पालन न करने के बावजूद इनाम दिया गया।
After Vote Chori and Sarkar Chori - the BJP-EC jugalbandi has finished the contest before it has even begun with Seat Chori.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 11, 2026
Look at what happened in the recent Rajya Sabha elections.
Congress candidate Meenakshi Natarajan ji submitted every document. No pending cases. The EC…