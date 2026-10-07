राहुल गांधी पर महिला पुलिसकर्मी को धक्का देने का आरोप, BJP ने वीडियो शेयर कर साधा निशाना

दिल्ली में INDIA ब्लॉक के सांसदों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर महिला पुलिसकर्मी को धक्का देने की कोशिश करने का आरोप लगा है। भाजपा ने बुधवार को आरोप लगाया कि जब महिला पुलिसकर्मी अन्य सुरक्षाकर्मियों के साथ विपक्षी गठबंधन के धरने में शामिल एक महिला प्रदर्शनकारी को हटाने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान राहुल गांधी ने उन्हें धक्का देने का प्रयास किया।



In his Eagerness to make a reel, Rahul Gandhi attempts to push a female police personnel. https://t.co/wQRzDh2DpG — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)???????? (@pradip103) October 7, 2026

उन्होंने आरोप लगाया कि रील बनाने की जल्दबाजी में राहुल गांधी ने महिला पुलिसकर्मी को धक्का देने की कोशिश की। भाजपा के इस आरोप पर कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घटना का एक वीडियो शेयर किया और राहुल गांधी पर निशाना साधा।उन्होंने आरोप लगाया कि रील बनाने की जल्दबाजी में राहुल गांधी ने महिला पुलिसकर्मी को धक्का देने की कोशिश की। भाजपा के इस आरोप पर कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

विपक्षी सांसदों ने बुधवार को अशोका रोड पर धरना दिया। सांसदों ने ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की। इससे एक दिन पहले भी विपक्षी सांसदों ने करीब आठ घंटे तक धरना दिया था। यह प्रदर्शन चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की मांग को लेकर किया गया था। विपक्षी सांसद जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अशोका रोड के एक गोल चक्कर पर ही रोक दिया। इसके बाद सांसदों ने वहीं धरना शुरू कर दिया।

Is the dignity and safety of women police officers not an issue? When unruly elements take the law into their own hands, why do those suffering from “selective amnesia” suddenly choose to remain silent? Are these women police officers, deployed on duty, not human beings too? Do those spreading propaganda through selective videos not see the pain and humiliation of these men and women in uniform? The safety and security of police personnel responsible for maintaining law and order must also be discussed. First attacking and misbehaving with police personnel, and then playing the victim card—how long will this double standard continue? Police personnel have human rights too, and they deserve safety and protection. — Gaurav Bhatia गौरव भाटिया ???????? (@gauravbhatiabjp) October 7, 2026 खरगे के लंच के बाद अचानक प्रदर्शन का ऐलान

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का अचानक ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से आयोजित एकजुटता लंच के बाद किया गया। इसके बाद विपक्षी सांसद बसों में सवार होकर जंतर-मंतर की ओर रवाना हुए। इस दौरान कुछ सांसद तिरंगा लेकर बसों की छत पर भी चढ़ गए। जनपथ से जंतर-मंतर की ओर बढ़ते इस काफिले के कारण दिल्ली के हाई-सिक्योरिटी इलाके में लगातार दूसरे दिन यातायात और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। बाद में पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और INDIA ब्लॉक के अन्य नेताओं को प्रदर्शन स्थल से जबरन हटाया और हिरासत में ले लिया।

कई विपक्षी दलों के सांसद प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शन में कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस (TMC), CPI(M), CPI, RJD और IUML समेत कुछ अन्य दलों के सांसद भी शामिल हुए। हालांकि समाजवादी पार्टी के सांसद इस प्रदर्शन में मौजूद नहीं थे।

महिला पुलिसकर्मियों से कथित मारपीट के वीडियो की जांच इस बीच दिल्ली पुलिस बुधवार को हुए प्रदर्शन के दौरान बनाए गए कई मोबाइल वीडियो की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इन वीडियो में महिला अधिकारियों और कांस्टेबलों समेत पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर मारपीट किए जाने के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की उन धाराओं के तहत FIR दर्ज किए जाने की तैयारी है, जो सरकारी कर्मचारियों पर हमले और उनके आधिकारिक काम में बाधा डालने से संबंधित हैं।