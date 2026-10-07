राहुल गांधी पर महिला पुलिसकर्मी को धक्का देने का आरोप, BJP ने वीडियो शेयर कर साधा निशाना
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (23:37 IST)
दिल्ली में INDIA ब्लॉक के सांसदों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर महिला पुलिसकर्मी को धक्का देने की कोशिश करने का आरोप लगा है। भाजपा ने बुधवार को आरोप लगाया कि जब महिला पुलिसकर्मी अन्य सुरक्षाकर्मियों के साथ विपक्षी गठबंधन के धरने में शामिल एक महिला प्रदर्शनकारी को हटाने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान राहुल गांधी ने उन्हें धक्का देने का प्रयास किया।
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घटना का एक वीडियो शेयर किया और राहुल गांधी पर निशाना साधा।
उन्होंने आरोप लगाया कि रील बनाने की जल्दबाजी में राहुल गांधी ने महिला पुलिसकर्मी को धक्का देने की कोशिश की। भाजपा के इस आरोप पर कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।
विपक्षी सांसदों ने बुधवार को अशोका रोड पर धरना दिया। सांसदों ने ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की। इससे एक दिन पहले भी विपक्षी सांसदों ने करीब आठ घंटे तक धरना दिया था। यह प्रदर्शन चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की मांग को लेकर किया गया था। विपक्षी सांसद जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अशोका रोड के एक गोल चक्कर पर ही रोक दिया। इसके बाद सांसदों ने वहीं धरना शुरू कर दिया।
खरगे के लंच के बाद अचानक प्रदर्शन का ऐलान
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का अचानक ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से आयोजित एकजुटता लंच के बाद किया गया। इसके बाद विपक्षी सांसद बसों में सवार होकर जंतर-मंतर की ओर रवाना हुए। इस दौरान कुछ सांसद तिरंगा लेकर बसों की छत पर भी चढ़ गए। जनपथ से जंतर-मंतर की ओर बढ़ते इस काफिले के कारण दिल्ली के हाई-सिक्योरिटी इलाके में लगातार दूसरे दिन यातायात और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। बाद में पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और INDIA ब्लॉक के अन्य नेताओं को प्रदर्शन स्थल से जबरन हटाया और हिरासत में ले लिया।
कई विपक्षी दलों के सांसद प्रदर्शन में शामिल
प्रदर्शन में कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस (TMC), CPI(M), CPI, RJD और IUML समेत कुछ अन्य दलों के सांसद भी शामिल हुए। हालांकि समाजवादी पार्टी के सांसद इस प्रदर्शन में मौजूद नहीं थे।
महिला पुलिसकर्मियों से कथित मारपीट के वीडियो की जांच
इस बीच दिल्ली पुलिस बुधवार को हुए प्रदर्शन के दौरान बनाए गए कई मोबाइल वीडियो की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इन वीडियो में महिला अधिकारियों और कांस्टेबलों समेत पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर मारपीट किए जाने के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की उन धाराओं के तहत FIR दर्ज किए जाने की तैयारी है, जो सरकारी कर्मचारियों पर हमले और उनके आधिकारिक काम में बाधा डालने से संबंधित हैं।
जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अन्य प्रासंगिक धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। फिलहाल पुलिस वीडियो फुटेज और घटनाक्रम से जुड़े अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।