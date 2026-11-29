Rahul Gandhi on Delimitation Bill : राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले- 850 सीटों का प्रस्ताव भारतीय लोकतंत्र की हत्या, देश को तानाशाही की ओर ले जा रही BJP

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी देश को तानाशाही की ओर ले जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव भारतीय लोकतंत्र की हत्या के समान है।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार का यह कदम देश की बुनियादी संरचना को बदलने की बीजेपी की नई कोशिश है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने 'वोट चोरी' के मुद्दे पर सरकार को घेरा और इस पर रोक लगाने की कोशिश की, तो अब चुनावों में धांधली के लिए नया तरीका निकाला जा रहा है।

राहुल गांधी ने मोदी, शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी साधा निशाना

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लेते हुए तीनों को 'थ्री मस्किटियर्स' (तीन किरदार) बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की ओर से 'वोट चोरी' का मुद्दा उठाए जाने के बाद अब चुनावों को प्रभावित करने के लिए नया विचार सामने लाया गया है।

क्या है सरकार का 850 लोकसभा सीटों का प्रस्ताव?

केंद्र सरकार के प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में आनुपातिक रूप से 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान है।

प्रस्ताव के अनुसार, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 की जा सकती है। सीटों में प्रस्तावित यह अनुपात अगले 25 वर्षों तक जारी रहेगा। इसके बाद 2051 के बाद होने वाली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर इसमें बदलाव किया जा सकेगा।

इस प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ने के आसार हैं। जहां सरकार इसे संसदीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने से जोड़ रही है, वहीं राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र और देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया है।