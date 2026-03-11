बुधवार, 11 मार्च 2026
  समाचार
  मुख्य ख़बरें
  राष्ट्रीय
  4. Procedure for moving a no-confidence motion against Lok Sabha Speaker
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बुधवार, 11 मार्च 2026 (14:03 IST)

भारत में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया

no-confidence
Procedure for moving a no-confidence motion: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हो गया। इससे पहले प्रस्ताव पर बोलते हुए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नियम सबके लिए बराबर होते हैं, स्पीकर सदन के संरक्षक होते हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव अफसोसजनक है, सदन आपसी विश्वास से चलता है। आइए जानते हैं भारत में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की प्रक्रिया क्या है?... 
खत्म होगी छोटे नोटों की दिक्कत, ATM से निकलेंगे 10, 20 और 50 के नोट, RBI का पायलट प्रोजेक्ट

खत्म होगी छोटे नोटों की दिक्कत, ATM से निकलेंगे 10, 20 और 50 के नोट, RBI का पायलट प्रोजेक्टअब आपको खुल्ले पैसों की दिक्कत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में स्थिति स्पष्ट की है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में 10, 20 और 50 रुपए के नोटों की कोई कमी नहीं है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पारंपरिक एटीएम मशीनों से आमतौर पर छोटे मूल्य के नोट नहीं निकलते हैं।

आंख मारता है, लोकसभा में रिजिजू ने याद दिलाया राहुल का 2018 वाला 'हग और विंक', प्रियंका गांधी का करारा पलटवार

आंख मारता है, लोकसभा में रिजिजू ने याद दिलाया राहुल का 2018 वाला 'हग और विंक', प्रियंका गांधी का करारा पलटवारलोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंगलवार को सदन में तीखी नोकझोंक और पुरानी यादों का दौर देखने को मिला। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के 2018 के चर्चित 'हग और विंक' (गले मिलना और आंख मारना) वाकये का जिक्र कर उन पर निशाना साधा।

साली को छेड़ने के मामले में 7 साल बाद बरी एयरफोर्स अफसर, अब पीड़िता बोली- जीजू ने सपने में छेड़ा था

साली को छेड़ने के मामले में 7 साल बाद बरी एयरफोर्स अफसर, अब पीड़िता बोली- जीजू ने सपने में छेड़ा थाजीजा और साली के बीच छेड़छाड़ को लेकर एक रोचक मामला सामने आया है। पहले साली ने जीजा पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए और फिर अब कहा कि जीजा ने सपने में ऐसा किया था। इस नाबालिग साली से छेड़छाड़ का मुकदमा झेल रहे एयरफोर्स कर्मी को 7 अब साल बाद इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने बरी कर दिया है। वह भी उसी साली के बयान पर, जिसने जीजा पर सोते समय दबोचने, छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था।

ईरान का ‘काला खजाना’ खर्ग द्वीप क्यों नहीं बना अमेरिका-इजराइल का निशाना? 90% तेल निर्यात यहीं से

ईरान का ‘काला खजाना’ खर्ग द्वीप क्यों नहीं बना अमेरिका-इजराइल का निशाना? 90% तेल निर्यात यहीं सेअमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 11 दिनों से जारी भीषण युद्ध के बीच भी ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल टर्मिनल खर्ग द्वीप को निशाना नहीं बनाया गया है। यह द्वीप ईरान के लगभग 90% कच्चे तेल के निर्यात का केंद्र है और IRGC के लिए भी राजस्व का बड़ा स्रोत है। जानिए इसकी रणनीतिक अहमियत, चीन से कनेक्शन और अगर इस पर हमला हुआ तो वैश्विक तेल बाजार पर क्या असर पड़ेगा।

क्रूड गिरा तो चमका सोना, चांदी में जोरदार उछाल, देखें 10 शहरों के ताजा रेट

क्रूड गिरा तो चमका सोना, चांदी में जोरदार उछाल, देखें 10 शहरों के ताजा रेटGold Silver Rates 10 March : ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट का असर कमोडिटी बाजार पर दिखा। सोना और चांदी के दामों में मंगलवार को तेजी आई, खासकर चांदी में कई दिनों बाद बड़ा उछाल देखने को मिला। जानिए मुंबई, दिल्ली, भोपाल समेत देश के 10 बड़े शहरों में आज सोना और चांदी के ताजा भाव।

कौन हैं IPS नीलेश जाजड़िया? मैकेनिकल इंजीनियर से जॉइंट CP तक, ऐसा रहा है इस तेजतर्रार अधिकारी का सफर

कौन हैं IPS नीलेश जाजड़िया? मैकेनिकल इंजीनियर से जॉइंट CP तक, ऐसा रहा है इस तेजतर्रार अधिकारी का सफरIPS officer Nilesh Jajaria : गुजरात कैडर के 2006 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी नीलेश जाजड़िया को वडोदरा शहर पुलिस का नया जॉइंट पुलिस कमिश्नर (Joint CP) नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे जूनागढ़ रेंज के आईजी (IG) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जहां से मंगलवार को उन्होंने अपना कार्यभार छोड़ दिया। राज्य सरकार द्वारा पुलिस विभाग में किए गए बड़े फेरबदल के तहत उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

LIVE: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव खारिज

LIVE: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव खारिजLatest News Today Live Updates in Hindi : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव आज संसद में ध्‍वनिमत से खारिज हो गया। दिल्ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि तेल और गैस की स्थिति और बिगड़ने वाली है। 2 दिन में 50 फीसदी होटल बंद हो जाएंगे। पल पल की जानकारी...

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की केरल को 11 हजार करोड़ की सौगात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की केरल को 11 हजार करोड़ की सौगातPM Modi Kerala Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोच्चि रैली में कहा कि हम हम केरल के युवाओं के सपनों को सच करेंगे। एनडीए टूरिज्म और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देगा। केरल को एआई और भविष्य की प्रौद्योगिकी का केंद्र बनाने के लिए काम करेंगे।

Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला, देश में पहली बार दी इच्छामृत्यु की अनुमति, 13 साल से कोमा में है ये शख्‍स

Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला, देश में पहली बार दी इच्छामृत्यु की अनुमति, 13 साल से कोमा में है ये शख्‍सSupreme Court's historic decision on euthanasia case : इच्छामृत्यु मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। खबरों के अनुसार, न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव युथनेसिया) की देश में पहली बार स्वीकृति देते हुए उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद के 32 वर्षीय व्यक्ति की कृत्रिम जीवनरक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति दे दी, ताकि उसकी स्वाभाविक रूप से मौत हो सके। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेशिया पर व्यापक कानून बनाने पर विचार करने को भी कहा है।

बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रही गैस, डीलर कर रहा परेशान? कहां करें शिकायत, ये हैं भारत गैस, इंडेन, HP के helpline numbers

बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रही गैस, डीलर कर रहा परेशान? कहां करें शिकायत, ये हैं भारत गैस, इंडेन, HP के helpline numbersLPG Gas Cylinder crisis: ईरान, अमेरिका और इजरायल के वॉर का असर भारत के कई राज्‍यों पर हो रहा है। कई शहरों में LPG Gas Cylinder को लेकर दिक्‍कतें आ रही हैं। कोई बुकिंग में परेशान है तो कहीं डीलर की तरफ से कोई रिस्‍पोंस नहीं मिल रहा है। कई बार सिलेंडर बुक होने के बावजूद भी डिलीवरी नहीं दी जाती, या फिर कुछ डीलर ज्यादा पैसे मांगकर ही सिलेंडर देने की कोशिश करते हैं।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतRealme ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme Narzo Power 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को एक अनोखे 'कॉमिक स्ट्रिप' (Comic Strip) स्टाइल में पेश किया है, जो युवाओं और डिजिटल-फर्स्ट उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ग्राहकों को खरीदारी पर 3,999 रुपए तक के अन्य बेनिफिट्‍स भी मिलेंगे।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।
