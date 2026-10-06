Priyanka Gandhi : प्रियंका गांधी को पुलिस अधिकारी पर आया गुस्सा, लगाई फटकार- यह डंडा नहीं, तिरंगा है

विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सांसदों का चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग के मुख्यालय 'निर्वाचन सदन' की ओर निकाला गया मार्च संसद मार्ग पर रोक दिया गया। इसके बाद विपक्षी सांसद वहीं धरने पर बैठ गए। SIR के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल और प्रियंका गांधी 6 घंटे से ज्यादा समय से दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में धरने पर बैठे हैं।



ये डंडा नहीं तिरंगा है इसे छूना नहीं,, @priyankagandhi ने जब पुलिस को सुना दिया https://t.co/diDmlZvSLU — Brajesh Rajput (@drbrajeshrajput) October 6, 2026 इस दौरान एक अफसर तिरंगा लेकर खड़े कार्यकर्ता के पास पहुंचता है। तभी राहुल तेजी से आते हैं और कहते हैं- 'इसे मत छूना।' प्रियंका भी तिरंगे के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती हैं।

हमें यहां बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां Comfortable हैं। हमने यहां गद्दे लगा दिए हैं। यहां टॉयलेट है और चाय भी मिल रही है। हमें जितना लंबा बैठना होगा, बैठ लेंगे। हम यहां 'वोट चोरी' के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार को हमारे यहां बैठने से दिक्कत है, तो हमें बता दे कि कहां बैठकर प्रदर्शन करना है- हम वहां बैठ जाएंगे। : नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi ???? आकाशवाणी भवन, दिल्ली इसी दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पुलिसकर्मियों को उस समय जमकर फटकार लगाई, जब उन्होंने तिरंगे को छूने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने पुलिस को स्पष्ट रूप से कहा कि यह कोई डंडा नहीं है, यह तिरंगा है, इसे मत छूना। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।इस दौरान एक अफसर तिरंगा लेकर खड़े कार्यकर्ता के पास पहुंचता है। तभी राहुल तेजी से आते हैं और कहते हैं- 'इसे मत छूना।' प्रियंका भी तिरंगे के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती हैं।

क्या है आगे की रणनीति कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पुलिस के लोगों से कहा कि आपको यहां से मुझे हटाना है तो हटा दीजिए लेकिन मुझे बता दीजिए कि मैं देश में कहां बैठ सकता हूं? इंडिया गेट पर, जंतर-मंतर पर, सड़क पर?