Priyanka Gandhi on Bypoll Results: जनता अब भाजपा से तंग आ चुकी है

बांकीपुर और दतिया विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा की करारी हार पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जनता अब भाजपा से तंग आ चुकी है और यह सिर्फ शुरुआत है।

चर्चा में जदयू नेता अनंतसिंह का बयान

बांकीपुर और दतिया में हार से भाजपा स्तब्ध

बहरहाल हर चुनाव को गंभीरता से लड़ने वाली भाजपा के लिए बांकीपुर और दतिया में मिली हार को बड़ा झटका माना जा रहा है। बिहार और मध्‍यप्रदेश दोनों ही राज्यों में भाजपा की ही सरकार है। ऐसे में पार्टी ने भी हार स्वीकारते हुए मंथन करने की बात कही है।