Priyanka Gandhi : नारी वंदन बिल पर लोकसभा में बोलीं प्रियंका गांधी- सावधान हो जाइए नहीं तो पकड़े जाएंगे

Priyanka Gandhi : नारी वंदन बिल पर लोकसभा में बोलीं प्रियंका गांधी- सावधान हो जाइए नहीं तो पकड़े जाएंगे
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण की बात की थी। कराची अधिवेशन में विधेयक पास हुआ था। प्रियंका गांधी ने कहा- मोतीलाल नेहरू जी ने साल 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति को सौंपा था। मोतीलाल नेहरू जी एक समिति के अध्यक्ष थे और तब उन्होंने 19 मूल अधिकारों की सूची बनाई थी।
1931 में सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन हुआ था, जिसमें इस प्रस्ताव को पारित किया गया। यहीं से भारत की राजनीति में महिलाओं के समान अधिकार की बात शामिल हुई। उसी समय 'One Vote, One Citizen, One Value' का सिद्धांत हमारी राजनीति में लागू हुआ। इस सिद्धांत की वजह से हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार आजादी के पहले दिन से ही मिल गया। जबकि अमेरिका जैसे देश में महिलाओं को इस अधिकार के लिए 150 साल इंतजार करना पड़ा था।
प्रियंका गांधी ने कहा कि आज की चर्चा महिला आरक्षण पर नहीं है। मैंने इसका प्रारूप पढ़ा है। सबसे पहले इसमें लिखा है कि महिला आरक्षण 2029 तक लागू हो, हम सहमत हैं। दूसरा है कि सीटों की संख्या 850 तक बढ़ाई जाएगी। इसके लिए परिसीमन आयोग बनाया जाएगा जो 2011 की जनगणना को आधार बनाएगा। इसकी गहराई में जाएं तो इसमें राजनीति की बू आती है। 2023 के बिल में दो चीजें थी जो इसमें नहीं है। उसमें लिखा था कि नई जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि वे कह रहे हैं कि उन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए।
बार-बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं पहचान लेती हैं। सावधान हो जाइए नहीं तो पकड़े जाएंगे। 2023 में मोदी सरकार ने जब यह बिल पास किया तो हमने उसका समर्थन किया। आज भी उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करेगी। हम डटकर खड़े हैं। प्रियंका गांधी ने कहा- बिल का प्रारूप देखिए, 'संसद में महिला आरक्षण 2029 तक लागू करना चाहिए। इसे लागू करने के लिए सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए. इसके लिए परिसीमन आयोग बनाया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि ऊपर-ऊपर से इस ड्राफ्ट में कोई समस्या नहीं है, लेकिन असल बात परिसीमन है और यह प्रतिनिधित्व का मुद्दा है।
शाहजी हंस रहे हैं, पूरी प्लानिंग बना रखी है
प्रियंका गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर तंज कसा कि उन्होंने कहा कि शाह जी हंस रहे हैं, पूरी प्लानिंग बना रखी है। चाणक्य आज जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते। अचानक प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ। प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सावर्जनिक करो। मीडिया में चर्चा कराओ कि मोदी जी महिला उत्थान के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। सबको इनका साथ देना चाहिए। ये करके विपक्ष को धर्मसंकट में डाल दो। एक तरफ महिला आरक्षण दूसरी तरफ काट-छाट की आजादी। Edited by : Sudhir Sharma