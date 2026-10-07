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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :नई दिल्ली , Wednesday, 7 October 2026 (19:39 IST)

Rahul Gandhi : प्रियंका गांधी को सड़क पर पटका, राहुल बने ढाल

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (19:39 IST)
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CEC विवाद पर INDIA ब्लॉक का विरोध-प्रदर्शन : देश की राजधानी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर INDIA ब्लॉक के सांसदों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को और तेज हो गया। जंतर-मंतर की ओर जाने की कोशिश के दौरान पुलिस और सांसदों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सड़क पर लेट गईं और उन्होंने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। राहुल गांधी को बाराखंभा पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है।
 इस दौरान राहुल गांधी अपनी बहन के लिए ढाल बनकर खड़े रहे। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि महिला पुलिसकर्मियों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और कई जगह उन्हें खरोंचा गया। उन्होंने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। प्रियंका ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे सांसदों के साथ मारपीट की जा रही है।

जंतर-मंतर जाने से रोके गए सांसद

दरअसल, INDIA ब्लॉक के सांसद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जंतर-मंतर जाना चाहते थे। सांसदों की मांग है कि वे निर्वाचन आयोग से मुलाकात करें और चुनाव से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखें। पुलिस ने सांसदों को जंतर-मंतर की ओर बढ़ने से रोक दिया और इसके बाद उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। हिरासत में लिए जाने के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सड़क पर बैठ गईं और पुलिस कार्रवाई का विरोध किया।

राहुल गांधी ने प्रियंका को संभाला

प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी भी मौके पर मौजूद रहे। जब पुलिस ने सांसदों को हिरासत में लेना शुरू किया तो राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ खड़े होकर उनका समर्थन किया। बाद में पुलिस ने राहुल गांधी को भी हिरासत में लेकर बस में बैठा दिया।
प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सांसद केवल चुनाव आयुक्त से मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले सांसदों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

बस में बैठने के बाद संविधान की प्रति दिखाई

हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी को महिला पुलिसकर्मियों ने बस में बैठाया। बस में बैठने के बाद उन्होंने अपने हाथ में संविधान की प्रति लेकर उसे दिखाया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कार्रवाई और सांसदों को हिरासत में लिए जाने का विरोध जारी रखा। वहीं, राहुल गांधी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की मांग पर अड़े रहे। INDIA ब्लॉक के सांसदों की ओर से CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है।

क्या कहा प्रियंका गांधी ने 

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इस देश में संविधान की क्या अहमियत है? हम संविधान के लिए अपनी जान भी दे देंगे। हमारे लिए कोई भी कीमत ज़्यादा नहीं है।
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