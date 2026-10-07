Rahul Gandhi : प्रियंका गांधी को सड़क पर पटका, राहुल बने ढाल

जंतर-मंतर जाने से रोके गए सांसद

राहुल गांधी ने प्रियंका को संभाला



ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की मांग पर अड़े हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों ने कई जगह खरोंचा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिला पुलिस ने हमें जमीन पर पटका है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सांसदों को मारा-पीटा जा रहा है। #priyankagandhi #rahulgandhi #gyaneshkumar #jantarmantar #trendingnow #trendingvideo #trendingpost — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) October 7, 2026 प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सांसद केवल चुनाव आयुक्त से मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले सांसदों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी भी मौके पर मौजूद रहे। जब पुलिस ने सांसदों को हिरासत में लेना शुरू किया तो राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ खड़े होकर उनका समर्थन किया। बाद में पुलिस ने राहुल गांधी को भी हिरासत में लेकर बस में बैठा दिया।

बस में बैठने के बाद संविधान की प्रति दिखाई हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी को महिला पुलिसकर्मियों ने बस में बैठाया। बस में बैठने के बाद उन्होंने अपने हाथ में संविधान की प्रति लेकर उसे दिखाया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कार्रवाई और सांसदों को हिरासत में लिए जाने का विरोध जारी रखा। वहीं, राहुल गांधी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की मांग पर अड़े रहे। INDIA ब्लॉक के सांसदों की ओर से CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है।



