उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल नाके पर कपल्‍स के साथ बड़ा कांड कर दिया है। इस कांड के बाद पूरे यूपी में हंगामा मचा हुआ है। दरअसल, टोल प्लाजा पर एटीएमएस के प्रबंधक के रूप में काम करने वाले आशुतोष सरकार नाम के शख्‍स ने सीसीटीवी कैमरों से कपल्‍स के अश्‍लील और प्राइवेट पलों के वीडियो फुटेज निकाल लिए।हजारों वीडियो जमा कर के उन्‍हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इतना ही नहीं, वीडियो के आधार पर कपल्‍स को ब्‍लैकमेल कर उनसे हजारों रुपए वसूल लिए। मामले में आशुतोष के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। 'एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (ATMS) के डिप्टी मैनेजर आशुतोष सरकार के मोबाइल से करीब 10 कपल्स के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। कुछ वीडियो एक्सप्रेस-वे पर रोमांस करने वाले कपल्स के हैं तो दो-तीन वीडियो खेतों के अंदर के हैं।दरअसल, 25 अक्टूबर को लखनऊ का एक नवविवाहित जोड़ा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्रा कर रहा था। इस दौरान नवविवाहित जोड़ा अपनी कार रोककर रोमांस कर रहा था। इस दौरान आशुतोष ने उनका वीडियो बनाया और बाइक से उनके पास पहुंचा। आशुतोष ने जोड़े को धमकी देकर 32 हजार रुपए वसूल लिए। पैसे लेने के बाद भी उसने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।जांच में सामने आया है कि आशुतोष ने टोल प्लाजा के आसपास के तीन गांवों की कई महिलाओं और लड़कियों के फुटेज बनाए हैं और उन्हें ब्लैकमेल किया है। पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में लिखा गया है कि टोल प्लाजा पर ATMS के तहत ड्यूटी करते समय, प्रबंधक आशुतोष सरकार ने कैमरे का दुरुपयोग किया और इसका दुरुपयोग किया।जांच के बाद पुलिस ने बताया कि आशुतोष ने एक्सप्रेस वे पर रुककर रोमांस करने या एक दूसरे के साथ प्राइवेट होने वाले कपल्‍स के निजी वीडियो को अवैध रूप से सिस्टम से निकाला। ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड थे। इतना ही नहीं, उसने इन वीडियो के जरिए संबंधित कपल से अवैध पैसे (Extortion) की मांग भी शुरू कर दी। पैसे देने के बाद भी उसने इन निजी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।पुलिस की जांच में सामने आया कि हलियापुर ट्रोल प्लाजा पर ATMS का एक सिंडिकेट काम कर रहा था। वह एक्सप्रेस-वे पर कार और खेतों में लोगों की अश्लील हरकत को CCTV से जूम करके कैप्चर करता था। फिर वीडियो अपने मोबाइल में ट्रांसफर किए जाते थे। मौके पर पहुंचते और ब्लैकमेलिंग करके वसूली करते। यह सिंडिकेट करीब ढाई साल से चल रहा था।सुपर-वेव कम्युनिकेशन एंड इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (SCIPL) कंपनी के डिप्टी मैनेजर आशुतोष सरकार और शशांक शेखर मुख्य किरदार थे। दोनों दोस्त थे। इसके लिए बाकायदा एक प्राइवेट आदमी रख रखा था, जिसका काम यह था कि एक्सप्रेस-वे पर CCTV में रिकॉर्ड हो रहे ऐसे वीडियो को काटकर मोबाइल पर सेंड करना और सर्वर से डिलीट कर देना। इसके बदले हर वीडियो का 300 रुपए प्राइवेट आदमी को देते थे। पुलिस इसकी भी तलाश कर रही है।यह सिंडिकेट सामने नहीं आता, अगर आशुतोष सरकार और शशांक शेखर में विवाद नहीं होता। दोनों में वीडियो से ब्लैकमेलिंग करके आए रुपयों के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। इस पर दोस्ती टूट गई। फिर आजमगढ़ के कपल का प्राइवेट सीन का वीडियो वायरल हो गया।शशांक शेखर ने ड्राइवर को दिए थे वीडियो, जो वायरल हुआ अभी तक की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि ट्रैफिक मैनेजर शशांक शेखर ने आजमगढ़ के कपल का वीडियो ट्रक ड्राइवर को दिया था। यही वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि आसपास के लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों रोजाना ऐसे वीडियो लोगों को दिखाते थे। ढाई साल से कभी आसपास के जरईकलां, हलियापुर और गौहनियां गांव की महिलाओं–लड़कियों के वीडियो वायरल होते तो कभी एक्सप्रेस–वे के। एफआईआर होने के बाद से शशांक शेखर फरार है। वह मूल रूप से बिहार के गोपालगंज का रहने वाला है। यहां हलियापुर में किराए पर कमरा लेकर रहता था। इस कांड के बाद कई पीड़ितों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है।Edited By: Navin Rangiyal