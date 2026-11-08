PM मोदी ने जवानों के बीच बस्तर में मनाई दिवाली, नक्सलवाद पर जीत को बताया ऐतिहासिक, बोले- अब शांति और विकास की नई शुरुआत हुई

Prime Minister Narendra Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के मौके पर छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षाबलों के जवानों के साथ त्योहार मनाया। इस दौरान उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता को देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह नक्सलवाद पर ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद बस्तर में मनाई जाने वाली पहली दिवाली है। उन्होंने कहा कि कभी जहां गोलियों की गूंज और नक्सली आतंक का कहर था, वहां अब शांति और विकास की नई शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि जब आंतरिक सुरक्षा मजबूत होती है, तो बाहरी दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के मौके पर छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षाबलों के जवानों के साथ त्योहार मनाया। इस दौरान उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता को देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह नक्सलवाद पर ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद बस्तर में मनाई जाने वाली पहली दिवाली है।





उन्होंने कहा कि कभी जहां गोलियों की गूंज और नक्सली आतंक का कहर था, वहां अब शांति और विकास की नई शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि जब आंतरिक सुरक्षा मजबूत होती है, तो बाहरी दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता।



Diwali is sweeter with those who protect us! #Bastar #NaxalFreeIndia https://t.co/7Ywie7uTt4 — Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2026

उन्होंने कहा कि कभी नक्सलवाद का सबसे बड़ा गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में सुरक्षाबलों के पराक्रम और योगदान को सराहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके बलिदानों और अटूट निष्ठा की वजह से ही हमने यहां से नक्सलवाद के आतंक को पूरी तरह खत्म किया है।



उन्होंने जवानों के शौर्य, त्याग और समर्पण की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्रीने करनपुर स्थित सीआरपीएफ के कोबरा (COBRA) ऑपरेशंस बेस का दौरा किया, जवानों का हौसला बढ़ाया, उन्हें अपने हाथों से मिठाइयां खिलाईं और वीरगति को प्राप्त हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।उन्होंने कहा कि कभी नक्सलवाद का सबसे बड़ा गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में सुरक्षाबलों के पराक्रम और योगदान को सराहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके बलिदानों और अटूट निष्ठा की वजह से ही हमने यहां से नक्सलवाद के आतंक को पूरी तरह खत्म किया है।