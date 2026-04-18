महिला आरक्षण बिल पर बोले प्रधानमंत्री मोदी- विपक्ष ने नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया, उसे इसके पाप की सजा जरूर मिलेगी...

Prime Minister Narendra Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, मैं अपने लोगों के बीच अपना दुख व्यक्त करना चाहता हूं। मैंने विपक्ष को साफ-साफ कह दिया था कि वे बिल का क्रेडिट ले सकते हैं। मैं तो बस आम परिवारों की बहनों को संसद और विधानसभाओं में लाना चाहता था, लेकिन यह नेक प्रयास विफल हो गया। 21वीं सदी की नारी देश की हर राजनीतिक घटना पर पैनी नजर रख रही है। वह इन दलों की मंशा को भांप चुकी है और सच्चाई भी जानती हैं। महिला आरक्षण का विरोध करके विपक्ष ने जो पाप किया है, उसकी सजा उन्हें जनता जरूर देगी।





प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, मैं अपने लोगों के बीच अपना दुख व्यक्त करना चाहता हूं। मैंने विपक्ष को साफ-साफ कह दिया था कि वे बिल का क्रेडिट ले सकते हैं। मैं तो बस आम परिवारों की बहनों को संसद और विधानसभाओं में लाना चाहता था, लेकिन यह नेक प्रयास विफल हो गया। 21वीं सदी की नारी देश की हर राजनीतिक घटना पर पैनी नजर रख रही है।





मोदी ने कहा, वह इन दलों की मंशा को भांप चुकी है और सच्चाई भी जानती हैं। महिला आरक्षण का विरोध करके विपक्ष ने जो पाप किया है, उसकी सजा उन्हें जनता जरूर देगी। भारत का हर नागरिक आज देख रहा है कि कैसे नारी शक्ति की उड़ान को रोकने की साजिश रची गई है। हमारे भरसक प्रयासों के बाद भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया। मैं इसके लिए देश की सभी माताओं और बहनों से हृदय से क्षमाप्रार्थी हूं।





प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि वह आज देश की बेटियों और बहनों से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने आए हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया और कुछ दलों ने देश हित से ऊपर अपना स्वार्थ रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नारी शक्ति ने विपक्ष का रवैया देखा है। उन्होंने दुख जताया कि बिल गिरने पर विपक्ष मेज थपथपा रहा था। उन्होंने इसे महिलाओं के हितों के खिलाफ कदम बताया और कहा कि देश इसे याद रखेगा।





प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बिल किसी से कुछ लेने का नहीं, बल्कि सभी को अधिकार देने का था और 40 साल से लंबित महिलाओं के हक को लागू करना था। उन्होंने माता और बहनों से क्षमा मांगी। मोदी ने कहा कि विपक्ष बिल गिरने पर ताली बजाकर जश्न मना रहा था, जो नारी आत्मसम्मान पर चोट है। उन्होंने इसे ईमानदार प्रयास की भ्रूण हत्या बताया और कहा कि विपक्ष को अपने इस कदम की सजा जरूर मिलेगी।





प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नारी सब भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तब वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था। प्रधानमंत्री ने कहा, नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है।





नारी शक्ति वंदन संशोधन सभी राज्यों की शक्ति में समान वृद्धि का प्रयास था। ये संसद में सभी राज्यों की आवाज को अधिक शक्ति देने का प्रयास था। सब राज्यों की समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी, लेकिन इस प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है।

Edited By : Chetan Gour