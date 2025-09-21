रविवार, 21 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , रविवार, 21 सितम्बर 2025 (17:05 IST)

पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन, पल-पल का ताजा अपडेट

Prime Minister Narendra Modi
PM Modi Speech Today Live Updates: पीएम मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले कांग्रेस पार्टी ने उन पर करारा हमला बोला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कई सवाल प्रधानमंत्री से पूछे हैं। पीएम मोदी के संबोधन का पल-पल का अपडेट-


05:01 PM, 21st Sep
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामना। देश आत्मनिर्भर अभियान के लिए बड़ा कदम उठा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफार्म लागू हो जाएगा।

04:52 PM, 21st Sep
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के संबोधन में क्या क्या कहा- 
8 नवंबर 2016 में पीएम मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था।
27 मार्च 2019 में मिशन शक्ति (एंटी-सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण) के बारे में बताया
24 मार्च 2020 में कोरोनावायरस के लॉकडाउन का ऐलान किया था।
14 अप्रैल 2020 में पीएम मोदी ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया था।
12 मई 2020 में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। 
30 जून 2020 में कोरोनावायरस लॉकडाउन के अनलॉक 2.0 के दिशा-निर्देश के बारे में बताया।
20 अक्टूबर 2020 में कोरोनावायरस संबंधित नीतियों के बारे में बताया।
7 जून 2021 में वैक्सीनेशन ड्राइव की प्रगति के बारे में बताया।
19 नवम्बर 2021 में देश के नाम संबोधन में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया।  
8 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद बयान
12 मई 2025 में पाकिस्तान मे आतंकियों के ठिकानों के खिलाफ चलाए गए  ऑपरेशन सिंदूर।
