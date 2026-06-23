Padma Awards 2026 : एक्टर ममूटी और गायिका अलका याग्निक को 'पद्म भूषण', राष्ट्रपति मुर्मू ने 65 हस्तियों को किया सम्मानित
Padma Awards 2026 Ceremony : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में होने वाले 'सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी-2' में 2026 के लिए 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार पाने वाले 65 लोगों में पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन, टेनिस स्टार विजय अमृतराज, क्रिकेटर रोहित शर्मा, अभिनेता ममूटी और गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में इन हस्तियों को सम्मानित किया। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को जन-सेवा के लिए और मलयालम पत्रकार पी. नारायणन को साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में होने वाले 'सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी-2' में 2026 के लिए 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार पाने वाले 65 लोगों में पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन, टेनिस स्टार विजय अमृतराज, क्रिकेटर रोहित शर्मा, अभिनेता ममूटी और गायिका अलका याग्निक शामिल हैं।
राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में इन हस्तियों को सम्मानित किया। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को जन-सेवा के लिए और मलयालम पत्रकार पी. नारायणन को साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया।
सम्मान समारोह के दूसरे संस्करण में सिनेमा जगत से कई हस्तियां शामिल रहीं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के वेटरन एक्टर ममूटी को राष्ट्रपति ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। इतना ही नहीं हिंदी सिनेमा में जगत में अपनी गायिकी से फैंस का दिल जीतने वालीं और सालों तक राज करने वालीं गायिका अल्का याग्निक को भी पद्म भूषण पुरस्कार हासिल हुआ।
हिंदी और साउथ फिल्मों में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ने वाले अभिनेता आर माधवन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के संस्थापक शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, उनकी पत्नी रूपी सोरेन ने राष्ट्रपति मुर्मू से यह सम्मान प्राप्त किया। अवॉर्ड पाने वालों की लिस्ट में दो अमेरिकी, एक रूसी और एक जॉर्जियाई नागरिक भी शामिल हैं।
अमेरिका के डॉक्टर दत्तात्रेयुडु नोरी को मेडिसिन के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर प्रतीक शर्मा को मेडिसिन के लिए पद्म श्री दिया गया। दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किया, जिनमें दो पद्म विभूषण, सात पद्म भूषण और 56 पद्म श्री शामिल हैं।
राष्ट्रपति ने 25 मई को आयोजित पहले नागरिक सम्मान समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे, जिनमें दो पद्म विभूषण, छह पद्म भूषण और 57 पद्म श्री शामिल थे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री समेत कई हस्तियां शामिल हुईं।
Edited By : Chetan Gour
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