प्रेमानंद महाराज आश्रम विवाद : विराट कोहली के 5 करोड़ से लेकर बिल्डर लॉबी तक... जानें क्या है पूरा सच?

Premanand Maharaj ashram controversy: वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज और उनके 'श्री हित राधा केलीकुंज आश्रम' को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया जगत में भारी हलचल है। एकाएक सामने आए आरोपों, वायरल दावों और संत के एक शिष्य की संदिग्ध मौत के बाद मामले ने बड़ा तूल पकड़ लिया है।

विवाद की शुरुआत : शिष्य की संदिग्ध मौत और गुटबाजी का दावा

क्या है 'विराट कोहली 5 करोड़' वायरल दावे का सच?

सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला मुद्दा क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की आश्रम यात्रा से जुड़ा है।

आरोप क्या है? : फलाहारी बाबा का दावा है कि दूसरे गुट ने राजस्थान की एक पीआर (PR) एजेंसी की मदद ली। कथित तौर पर क्रिकेटर को 5 करोड़ रुपए का भुगतान करके प्रेमानंद जी से मिलाने लाया गया, ताकि महाराज जी को विश्वभर में फेमस किया जा सके और उसी पब्लिसिटी की आड़ में आश्रम में अपनी पैठ बढ़ाई जा सके।

फलाहारी बाबा का दावा है कि दूसरे गुट ने राजस्थान की एक पीआर (PR) एजेंसी की मदद ली। कथित तौर पर क्रिकेटर को 5 करोड़ रुपए का भुगतान करके प्रेमानंद जी से मिलाने लाया गया, ताकि महाराज जी को विश्वभर में फेमस किया जा सके और उसी पब्लिसिटी की आड़ में आश्रम में अपनी पैठ बढ़ाई जा सके। फैक्ट चेक (Fact Check) : इस दावे का कोई भी स्वतंत्र या आधिकारिक प्रमाण नहीं मिला है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हमेशा से अपनी व्यक्तिगत आस्था और भक्ति के तहत ही संतों के दर्शन करने वृंदावन आते रहे हैं। न तो क्रिकेटर की तरफ से और न ही किसी स्वतंत्र जांच में पैसों के लेन-देन की बात साबित हुई है। यह महज एक एकतरफा पत्र और सोशल मीडिया की हाइप है। ALSO READ: 'राधे-राधे' बोलते दिखे विराट-अनुष्का, IPL ट्रॉफी जीतते ही पहुंचे प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने [VIDEO]

'बिल्डर लॉबी' और भू-माफिया का एंगल

आश्रम विवाद में सबसे गंभीर कोण वृंदावन की रियल एस्टेट और जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है।

जमीनों का खेल : आरोपों के मुताबिक, कुछ भू-माफिया और प्रॉपर्टी डीलर्स ने 'साधु' का वेश धारण कर आश्रम के इर्द-गिर्द अपनी पैठ बना ली है।

आरोपों के मुताबिक, कुछ भू-माफिया और प्रॉपर्टी डीलर्स ने 'साधु' का वेश धारण कर आश्रम के इर्द-गिर्द अपनी पैठ बना ली है। यमुना डूब क्षेत्र : आरोप लगाया गया है कि प्रेमानंद जी के नाम का प्रभाव दिखाकर अधिकारियों से साठगांठ की गई और यमुना डूब क्षेत्र की जमीनों को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है।

आरोप लगाया गया है कि प्रेमानंद जी के नाम का प्रभाव दिखाकर अधिकारियों से साठगांठ की गई और यमुना डूब क्षेत्र की जमीनों को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। गोवर्धन शिफ्ट होने की अपील : फलाहारी बाबा ने प्रेमानंद महाराज जी से अपील की है कि वे वृंदावन की इन गतिविधियों से दूर होकर गोवर्धन गिरिराज जी आ जाएं और शांतिपूर्वक अपनी तपस्या जारी रखें।

सोशल मीडिया हाइप और CBI जांच की मांग

सोशल मीडिया पर टीआरपी (TRP) और व्यूज के चक्कर में इस खबर को काफी मिर्च-मसाला लगाकर फैलाया गया। यूट्यूब और एक्स (X) पर कटे-छांटे (edited) वीडियो शेयर किए जा रहे हैं।



मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि:

Z+ सुरक्षा : प्रेमानंद जी महाराज की जान को खतरा बताते हुए उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाए।

प्रेमानंद जी महाराज की जान को खतरा बताते हुए उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। CBI जांच : आश्रम परिसर के आसपास सक्रिय भू-माफिया सिंडिकेट और संदिग्ध गतिविधियों की सीबीआई (CBI) या निष्पक्ष केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जाए।

संत प्रेमानंद जी महाराज अपनी निष्काम साधना, राधा रानी की भक्ति और सरल प्रवचनों के लिए दुनिया भर में पूजनीय हैं। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो वायरल हो रहे '5 करोड़ रुपए' वाले दावे की कोई पुष्टि नहीं हुई है। यह पूरा विवाद आश्रम के अंदरूनी मतभेदों, स्थानीय भू-माफियाओं के हितों और सोशल मीडिया की पब्लिसिटी की देन नजर आता है। भक्तों को किसी भी अफवाह पर ध्यान दिए बिना आधिकारिक बयानों और पुलिस जांच के नतीजों का इंतजार करना चाहिए।