उपभोक्ता स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ छोटे व्यापारियों और एमएसएमई के हितों का संरक्षण भी आवश्यक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर भाजपा सांसद और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा

पैकेज्ड खाद्य उत्पादों पर फ्रंट-ऑफ-पैकेज न्यूट्रिशन लेबलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का स्वागत करते हुए चांदनी चौक से भाजपा सांसद एवं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री को पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने कहा कि खाद्य उत्पादों में शुगर, सैचुरेटेड फैट और नमक की मात्रा की स्पष्ट जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचना बेहद जरूरी है। यह पहल उपभोक्ता जागरूकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है।

खंडेलवाल ने कहा कि उपभोक्ता का स्वास्थ्य सर्वोपरि है, लेकिन किसी भी नियामक व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह वैज्ञानिक आधार पर तैयार हो और व्यापार तथा उद्योग के लिए व्यावहारिक भी हो। उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में छोटे खाद्य निर्माता, पैकेजिंग इकाइयां, वितरक और व्यापारी इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे। नए लेबलिंग नियमों के लागू होने से पैकेजिंग में बदलाव, पुराने पैकेजिंग स्टॉक के निस्तारण या उपयोग, उत्पादन प्रक्रिया में संशोधन और अनुपालन लागत जैसी व्यावहारिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इसलिए इन सभी बिंदुओं पर पहले से विचार करना जरूरी है।

खंडेलवाल का मंत्री जोशी से अनुरोध

सांसद खंडेलवाल ने केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी से अनुरोध किया कि वे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को निर्देश दें कि अंतिम नियम तय करने से पहले सभी संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक और सार्थक विचार-विमर्श किया जाए। इस प्रक्रिया में खाद्य उद्योग, व्यापारिक संगठनों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), खुदरा व्यापारियों, उपभोक्ता संगठनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पोषण मानकों और चेतावनी लेबल के निर्धारण के दौरान वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ-साथ भारतीय खाद्य आदतों और विभिन्न खाद्य श्रेणियों की विशेषताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। साथ ही छोटे उद्यमों को नए मानकों के अनुरूप ढलने के लिए पर्याप्त और उचित समय मिलना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सम्मान, लेकिन...

खंडेलवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरा सम्मान है और आग्रह केवल इतना है कि FSSAI जल्दबाजी के बजाय सभी पक्षों की राय लेकर ऐसी व्यवस्था बनाए, जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे, खाद्य उद्योग को जिम्मेदार बनाए और छोटे व्यापारियों तथा MSMEs पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न डाले। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार के मार्गदर्शन में उपभोक्ता हित, सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यापारिक व्यवहार्यता के बीच संतुलन बनाते हुए एक प्रभावी एवं व्यावहारिक लेबलिंग व्यवस्था तैयार की जा सकेगी।