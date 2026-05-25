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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 25 मई 2026 (13:33 IST)

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची 2026 - नई लिस्ट ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया

pradhan mantri awas yojan gramin
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ग्रामीण भारत में शहरीकरण और गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को उचित कीमत पर आवास मुहैया कराने का प्रयास कर रही है। इसमें हम जानेंगे कि 2026 की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची को ऑनलाइन कैसे देखा जा सकता है।
 

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को आवास मुहैया कराना है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिन्हें घर बनाने के लिए वित्तीय मदद की आवश्यकता होती है।
 

2026 की नई लिस्ट

हर वर्ष, इस योजना के तहत लाभार्थियों की सूची अपडेट की जाती है। 2026 में भी नई सूची को जारी किया जाएगा, जिसमें उन परिवारों का नाम शामिल किया जाएगा जिन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहे, इसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।
 

नई लिस्ट ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया

नई लिस्ट देखने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
1. सरकारी वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. लाभार्थी सूची का विकल्प चुनें : होमपेज पर ‘लाभार्थी सूची’ या ‘PMAY Gramin List’ के विकल्प पर क्लिक करें।
3. राज्य का चयन करें : आपको अपनी राज्य सूची चुनने का विकल्प मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप बिहार के निवासी हैं, तो बिहार का चयन करें।
4. अपना विवरण दर्ज करें : अपने जिले और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।
5. सूची का निरीक्षण करें : अब आप 2026 की नई लिस्ट देख सकेंगे। यदि आपका नाम है, तो आप योजना का लाभ उठा सकते हैं।
 

पात्रता और चयन के कड़े नियम

आवास योजना के लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) डेटा और ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के आधार पर किया जाता है।
  • लक्षित परिवार: ऐसे परिवार जो बिना छत वाले या कच्चे कमरों (अधिकतम दो कमरे) वाले मकानों में रह रहे हैं।
  • पारिवारिक स्थिति: ऐसे परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो, या जिसमें कोई भी वयस्क साक्षर न हो।
  • विशेष प्राथमिकता: भूमिहीन खेतिहर मजदूर, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और विकलांग सदस्य वाले परिवार।
● योजना से बाहर (अपात्र): जिन परिवारों के पास दो/तीन/चार पहिया वाहन, कृषि उपकरण (ट्रैक्टर), सरकारी नौकरी, फ्रिज, लैंडलाइन कनेक्शन है या मासिक आय 10,000 से अधिक है, वे इस लिस्ट से बाहर रखे जाते हैं।
 

मिलने वाली आर्थिक सहायता (रुपये)

स्वीकृत लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से निर्माण के विभिन्न चरणों में सीधे राशि भेजी जाती है।

नोट: दुर्गम क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित (IAP) ज़िले शामिल हैं।
 

शिकायत या नाम न होने पर क्या करें?

यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं है या आपकी स्वीकृत किस्त रुकी हुई है, तो आप इन माध्यमों से मदद ले सकते हैं:
  • स्थानीय स्तर पर: अपने ग्राम पंचायत सचिव या ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) से मिलें और भौतिक सत्यापन (Physical Verification) लॉग की जांच करवाएं।
  • ऑनलाइन शिकायत: ग्रामीण विकास मंत्रालय के केंद्रीय CPGRAMS पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करें।
  • मोबाइल ऐप: गूगल प्ले स्टोर से आधिकारिक AwaasApp डाउनलोड करें, जहां आप अपने घर के निर्माण के चरणों की जियो-टैग (Geo-tagged) फोटो और स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
 

बिहार की प्रधान मंत्री आवास योजना लिस्ट

 
बिहार राज्य में पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों की पसंदीदा सूची को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाता है। बिहार के निवासी अपनी राज्य लिस्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे इस योजना के लाभार्थी हैं या नहीं। आपको केवल संबंधित जानकारी इकट्ठा करनी होगी।
 
प्रधान मंत्री आवास योजना बिहार लिस्ट (PMAY Bihar Beneficiary List 2026) की नई सूची को ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने की पूरी जानकारी नीचे दी गई है। बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिक घर बैठे ही आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से सूची में अपना नाम जांच
सकते हैं।

1. प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) लिस्ट देखने का तरीका

 
यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो नई लाभार्थी सूची देखने के लिए इन चरणों का पालन करें:
  • वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले PMAY-G आधिकारिक पोर्टल (pmayg.nic.in) पर विजिट
  • करें।
  • स्टेकहोल्डर चुनें: होमपेज के मुख्य मेनू में मौजूद 'Stakeholders' विकल्प पर क्लिक करें।
  • लाभार्थी लिंक: ड्रॉप-डाउन सूची में से 'IAY/PMAYG Beneficiary' विकल्प को चुनें।
  • विवरण भरें: इसके बाद एक नया पेज खुलेगा। यदि आपके पास पंजीकरण संख्या (Registration Number) है, तो उसे दर्ज करके सीधे खोजें।
  • एडवांस्ड सर्च (Advanced Search): पंजीकरण संख्या न होने पर 'Advanced Search'; बटन पर क्लिक करें। यहाँ अपना राज्य (Bihar), जिला, ब्लॉक और अपनी ग्राम पंचायत का चयन करें।
  • नाम देखें: 'Search' दबाते ही आपके गांव की पूरी लाभार्थी सूची स्क्रीन पर आ जाएगी।
 

2. गांव वार पूरी रिपोर्ट और PDF डाउनलोड करने का आसान तरीका

यदि आप अपने पूरे वार्ड या गांव की स्वीकृत राशि और किश्तों का विवरण PDF में डाउनलोड
करना चाहते हैं:
1. PMAY-G आधिकारिक पोर्टल के होमपेज पर जाकर 'Awaassoft' सेक्शन के अंतर्गत 'Report' पर क्लिक करें।
2. अब पेज को नीचे स्क्रॉल करें और 'Social Audit Reports' के तहत 'Beneficiary Details for Verification' को चुनें।
3. Selection Filters में क्रमशः Bihar-  अपना जिला -अपना ब्लॉक- अपनी पंचायत- वित्तीय वर्ष (2025-2026 / 2026-2027)- Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin को चुनें।
4. कैप्चा कोड (गणित का सवाल) हल करके 'Submit' पर क्लिक करें।
5. स्क्रीन के नीचे पूरी लिस्ट खुल जाएगी, जिसे आप 'Download PDF' या 'Download Excel' बटन पर क्लिक करके अपने फोन में सेव कर सकते हैं।
 

3. प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) लिस्ट देखने का तरीका

शहरी क्षेत्र के लाभार्थी अपना नाम इस प्रकार जांच सकते हैं:
  • शहरी पोर्टल पर जाएं: PMAY Urban आधिकारिक वेबसाइट (pmayurban.gov.in) को
  • ओपन करें।
  • सर्च बेनिफिशियरी: मुख्य मेनू में 'Search Beneficiary' पर जाकर 'Search by Name' विकल्प चुनें।
  • लॉगिन प्रक्रिया: अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालें और प्राप्त OTP दर्ज करके सत्यापित करें।
  • नाम दर्ज करें: अपने नाम के शुरुआती तीन या अधिक अक्षर दर्ज कर 'Show' पर क्लिक करें। इसके बाद आपके शहर की सूची में संबंधित नाम और आधार कार्ड के अंतिम अंक दिखने लगेंगे।
 

सहायता राशि का विवरण

बिहार सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते (DBT) के माध्यम से वित्तीय मदद दी जाती है:
  • ग्रामीण क्षेत्र: पक्के मकान के लिए कुल 1,20,000 रुपए (1.20 लाख रुपये) की आर्थिक सहायता तीन किश्तों में मिलती है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत मजदूरी की अतिरिक्त राशि भी
  • देय होती है।
  • शहरी क्षेत्र: विभिन्न श्रेणियों के अनुसार घर बनाने के लिए 2,50,000 रुपए (2.50 लाख रुपये) तक की सहायता दी जाती है।
 
यदि आप चाहें तो अपने मोबाइल में उमंग ऐप (UMANG App) डाउनलोड करके भी अपना पंजीकरण नंबर डालकर 'Installment Details' (किश्त की स्थिति) आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।

यदि आपको सूची देखने में कोई परेशानी आ रही है, तो मुझे बताएं:
  • आप बिहार के किस जिले और ब्लॉक की लिस्ट देखना चाहते हैं?
  • आपके पास पंजीकरण संख्या (Registration Number) मौजूद है या नहीं?
  • आप ग्रामीण (Rural) या शहरी (Urban) किस क्षेत्र की सूची खोजना चाहते हैं?

निष्कर्ष

 
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची 2026 का उद्देश्य है देशभर के गरीब परिवारों को उचित आवास उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत आवेदन करने और नई सूची देखने की प्रक्रिया सरल और सुलभ है। यदि आप योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपकी जानकारी अद्यतन है और समय पर सूची की जांच करें। उचित तैयारी और जानकारी के साथ, आप इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।
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