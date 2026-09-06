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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Sunday, 6 September 2026 (09:56 IST)

'Fragile 5' से भारत की छलांग तक, GDP पर उठे सवालों का दिया PM Modi ने दिया जवाब

pm naredra modi
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (09:59 IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। करीब 13 साल बाद SRCC पहुंचे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जहां भारत की आर्थिक यात्रा और GDP को लेकर अपनी बात रखी, वहीं युवाओं से जुड़ने के लिए Gen Z की लोकप्रिय भाषा का भी इस्तेमाल किया।
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 'OG', 'Dhurandhar' और 'Flex' जैसे Gen Z में लोकप्रिय शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने SRCC के पूर्व छात्रों की उपलब्धियों की तारीफ करते हुए कहा कि कॉलेज के alumni ने इसकी प्रतिष्ठा को वैश्विक स्तर तक पहुंचाया है। मोदी ने कहा, "अगर आपकी भाषा में कहूं तो यहां के alumni OGs हैं।"
 उन्होंने आगे कहा कि SRCC से पढ़ना आज भी अपने आप में एक 'Flex' है। प्रधानमंत्री ने 'Dhurandhar' फिल्म का संदर्भ लेते हुए भी कॉलेज के पूर्व छात्रों की उपलब्धियों को रेखांकित किया।
 

2013 के भारत से आज के भारत तक का जिक्र

 
प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC में अपने वर्ष 2013 के भाषण को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उस समय भारत कई चुनौतियों से जूझ रहा था। देश में आतंकवादी हमले, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे बड़ी चिंता बने हुए थे। विकास दर निचले स्तर पर थी और महंगाई अपने उच्च स्तर पर थी।
 
उन्होंने कहा कि उस समय देश में घोटालों और भ्रष्टाचार को लेकर भी काफी चर्चा थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को 'Fragile Five' देशों में गिना जाता था।
 
मोदी ने कहा कि 2013 में SRCC में उन्होंने भारत के भविष्य को लेकर एक विजन रखा था और उस समय कही गई बातें उनके विश्वास का हिस्सा थीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को समर्पित जीवन जीने की भावना ने उनके शब्दों का रूप लिया था।
 

'गिलास आधा भरा है या आधा खाली' से PM मोदी ने समझाया अपना नजरिया

 
प्रधानमंत्री ने अपने पुराने भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय देश में उम्मीद की कमी थी। उन्होंने पानी से भरे गिलास का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ लोग उसे आधा भरा देखते हैं, जबकि कुछ लोग आधा खाली।
 
मोदी ने कहा कि एक तीसरा नजरिया भी हो सकता है—गिलास आधा पानी और आधा हवा से भरा है, यानी वह पूरी तरह भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि उस समय जब देश में उम्मीद की कमी थी, तब उन्होंने कहा था, "मैं इस गिलास को पूरी तरह भरा हुआ देखता हूं।"
 

युवाओं से जुड़ने के लिए Gen Z की भाषा का इस्तेमाल

 
SRCC में पीएम मोदी के भाषण की एक खास बात उनका Gen Z-friendly अंदाज रहा। उन्होंने 'OG' और 'Flex' जैसे लोकप्रिय शब्दों का इस्तेमाल किया। यह ऐसे समय में हुआ है जब बीजेपी और उसके नेता युवाओं के साथ संवाद को और मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं।
 
हाल के दिनों में बीजेपी के कुछ सांसदों ने संसद में FOMO (Fear of Missing Out) और delulu (delusional) जैसे Gen Z slang का भी इस्तेमाल किया है।
 
प्रधानमंत्री मोदी 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए SRCC पहुंचे थे। उस समय उनका भाषण काफी चर्चित हुआ था और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उसे व्यापक स्तर पर देखा-सुना गया था। मोदी ने अपने पुराने भाषण को याद करते हुए कहा कि उस समय उनका संबोधन एक 'लहर' बन गया था और वर्षों बाद भी उसका प्रभाव कायम है।
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