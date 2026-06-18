PM Modi in Paris : पेरिस में बोले PM मोदी - 12 साल में दोगुनी हुई भारत की GDP, एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी की संख्या में भी बड़ा इजाफा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि उनके 12 वर्षों के कार्यकाल के दौरान भारत ने कई प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। मोदी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए भारत में अपनी 12 साल की सरकार की उपलब्धियां गिनवाईं। उन्होंने बताया कि इस अवधि में देश की जीडीपी (GDP), एयरपोर्ट और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की रफ्तार भी दो गुना बढ़ी है।

पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 12 वर्षों तक देश की सेवा करने को अपने जीवन का “सबसे बड़ा सौभाग्य” बताया। उन्होंने कहा कि एक चाय बेचने वाले से देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद तक पहुंचने का उनका सफर भारतीय लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष 140 करोड़ भारतीयों की अपार क्षमता और सामर्थ्य का प्रमाण हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हुए बदलावों को भारत की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण अध्याय बताया।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस को कनेक्ट करने वाली एक और चीज है, वो है फुटबॉल। इस वक्त यहां फुटबॉल फीवर पूरे जोर पर है। फ्रांस में इसकी दीवानगी चप्पे-चप्पे में दिखती है, लेकिन भारत में भी फुटबॉल का क्रेज सिर चढ़कर बोलता है। खासतौर पर फ्रांस की टीम के फैन्स भारत में बहुत अधिक हैं। फ्रांस ने इस वर्ल्ड कप की शुरुआत एक जोरदार जीत से की है। मैं फ्रांस की टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।