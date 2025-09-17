डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी को फोन पर किया बर्थडे विश, जानिए जवाब में क्या बोले प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कॉल किया है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर जन्मदिन की बधाई दी है। ट्रंप ने यह फोन कॉल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर किया, जो 17 सितंबर को है। ट्रंप के बर्थडे विश की जानकारी और इसका जवाब पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी है। इस महत्वपूर्ण कदम को नयी दिल्ली के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करने के वाशिंगटन के प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।

Thank you, my friend, President Trump, for your phone call and warm greetings on my 75th birthday. Like you, I am also fully committed to taking the India-US Comprehensive and Global Partnership to new heights. We support your initiatives towards a peaceful resolution of the… — Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2025 जून में हुई थी दोनों नेताओं के बीच बातचीत

दोनों नेताओं की आधिकारिक रूप से दर्ज आखिरी बातचीत जून 2025 में हुई थी, जब ट्रंप ने जी-7 समिट को बीच में छोड़कर अमेरिका लौटने के दौरान पीएम मोदी से फोन पर चर्चा की थी। उस समय भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव (ऑपरेशन सिंदूर) और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बात हुई थी। तब दोनों नेताओं के बीच बातचीत 35 मिनट तक चली थी।

प्रधानमंत्री ने क्या लिखा जवाब में