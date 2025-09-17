बुधवार, 17 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (00:03 IST)

डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी को फोन पर किया बर्थडे विश, जानिए जवाब में क्या बोले प्रधानमंत्री

Prime Minister Narendra Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कॉल किया है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर जन्मदिन की बधाई दी है। ट्रंप ने यह फोन कॉल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर किया, जो 17 सितंबर को है। ट्रंप के बर्थडे विश की जानकारी और इसका जवाब पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी है। इस महत्वपूर्ण कदम को नयी दिल्ली के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करने के वाशिंगटन के प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
जून में हुई थी दोनों नेताओं के बीच बातचीत
दोनों नेताओं की आधिकारिक रूप से दर्ज आखिरी बातचीत जून 2025 में हुई थी, जब ट्रंप ने जी-7 समिट को बीच में छोड़कर अमेरिका लौटने के दौरान पीएम मोदी से फोन पर चर्चा की थी। उस समय भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव (ऑपरेशन सिंदूर) और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बात हुई थी। तब दोनों नेताओं के बीच बातचीत 35 मिनट तक चली थी।
प्रधानमंत्री ने क्या लिखा जवाब में 
पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि 'Thank you, my friend, राष्ट्रपति ट्रंप, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन कॉल और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आपकी तरह मैं भी भारत-अमेरिका व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं।' Edited by : Sudhir Sharma
