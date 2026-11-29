Delimitation Bill : परिसीमन बिल पर संसद सत्र से पहले PM मोदी का विपक्ष पर निशाना, बोले- राष्ट्रीय हित से बड़ा नहीं होना चाहिए पार्टी हित

परिसीमन विधेयक पर संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित से ऊपर अपने पार्टी हित को रख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब राजनीतिक स्वार्थ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर हावी हो जाता है, तो महिला सशक्तीकरण और देश के हितों को नुकसान पहुंचता है।

रविवार को जारी एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण के प्रति बीजेपी और एनडीए की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को उचित भागीदारी दिलाने की लड़ाई कई दशकों से चल रही है। वह खुद भी लंबे समय से इस व्यवस्था को लागू कराने के प्रयासों में शामिल रहे हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी-एनडीए का महिला सशक्तीकरण का संकल्प आज भी कायम है। उन्होंने कहा, "हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। लेकिन जब कुछ लोगों के लिए पार्टी हित ही सब कुछ बन जाता है और वह राष्ट्रीय हित से भी बड़ा हो जाता है, तब महिला सशक्तीकरण और राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हैं। नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है।"

परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर सियासी टकराव

प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब परिसीमन की प्रस्तावित प्रक्रिया और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव जारी है। विपक्षी दल लोकसभा की सीटें बढ़ाने की प्रस्तावित योजना और परिसीमन के बाद राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं, कांग्रेस और INDIA गठबंधन के अन्य नेता केंद्र सरकार के विधेयकों के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं।

इस राजनीतिक खींचतान के बीच सोमवार को लोकसभा के विशेष सत्र में परिसीमन विधेयक पर चर्चा होनी है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह संदेश संसद में होने वाली बहस से पहले राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।