नेपाल में कुदरत के कहर के बीच पीएम मोदी ने बालेन शाह से बात कर दिया मदद का भरोसा
नेपाल में बाढ़ से करीब 13 पावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। ज्यादातर परियोजनाएं रसुवा और नुवाकोट जिलों की नदियों पर बनाई गई हैं। वहीं, लांगटांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले करीब 60 लोगों के लापता होने की खबर है। खबरhttps://t.co/GAu7nzhSqp#nepal #nepalflood pic.twitter.com/8TOEpFFMeU— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) August 26, 2026
Spoke to Prime Minister Balendra Shah and conveyed condolences on the loss of lives due to the floods in Nepal. The people of India stand in solidarity with their sisters and brothers in Nepal at this difficult time.
नेपाल में भीषण बारिश और बाढ़ के कारण मची तबाही के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से फोन पर बात कर एकजुटता व्यक्त की है। पीएम मोदी ने इस प्राकृतिक आपदा में लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया और नेपाल को संकट की इस घड़ी में हरसंभव सहायता प्रदान करने का भरोसा दिया। उल्लेखनीय है कि नेपाल में भीषण बाढ़ के चलते 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 400 पर्यटक लापता हैं। इनमें 133 भारतीय भी शामिल हैं।
India is ready to provide all possible humanitarian…— Narendra Modi (@narendramodi) August 26, 2026
नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में अचानक भीषण बाढ़ आ गई।— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) August 26, 2026
तेज बहाव की चपेट में कई बाजार और गांव आने की खबर है।
बड़ी संख्या में लोगों के बह जाने की सूचना सामने आई है।#nepalflood #nepal #flood pic.twitter.com/8WDv5fFuFB
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नेपाल के साथ खड़ा है भारत : पीएम मोदी
नेपाल में आई भीषण बाढ़ का एक और डरावना वीडियो सामने आया है।— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) August 26, 2026
वीडियो चीन अधिकृत तिब्बत के इमिग्रेशन सेंटर का बताया जा रहा है।
बाढ़ की तेज लहरें करीब 5 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक पहुंचती दिखाई दे रही हैं।#nepal #nepalflood #flood #tibet pic.twitter.com/YylRv0CY1X
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