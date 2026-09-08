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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :मुंबई , Tuesday, 8 September 2026 (18:06 IST)

PM मोदी के मुंबई कार्यक्रम से पहले बड़ा सुरक्षा अलर्ट, फर्जी PMO अधिकारी बनकर पहुंचा युवक, हथियार के साथ पकड़ा गया

FIR on Meta chief on morfed video against PM Modi
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (18:06 IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई में होने वाली रैली से करीब दो घंटे पहले पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। खबरों के मुताबिक इनमें 24 वर्षीय एक युवक पर आरोप है कि वह PMO अधिकारी बनकर बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में पहुंचा था। दोनों संदिग्धों को 11 सितंबर तक के लिए हिरासत में भेज दिया गया है।
उसके साथ एक गार्ड भी था। इसके पास रिवॉल्वर होने की बात सामने आई है। मुंबई क्राइम ब्रांच दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को युवक के पास से एक फर्जी पहचान पत्र (Fake ID Card) भी मिलने की जानकारी सामने आई है।

PM मोदी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब शाम 5.45 बजे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2026 का उद्घाटन करेंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का सातवां संस्करण मुंबई में 8 से 11 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले 2 संदिग्धों के हिरासत में लिए जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जांच तेज हो गई है। क्राइम ब्रांच दोनों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वे किस उद्देश्य से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे और उनके पास फर्जी पहचान पत्र और हथियारबंद गार्ड क्यों था।
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