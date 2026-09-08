PM मोदी के मुंबई कार्यक्रम से पहले बड़ा सुरक्षा अलर्ट, फर्जी PMO अधिकारी बनकर पहुंचा युवक, हथियार के साथ पकड़ा गया

उसके साथ एक गार्ड भी था। इसके पास रिवॉल्वर होने की बात सामने आई है। मुंबई क्राइम ब्रांच दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को युवक के पास से एक फर्जी पहचान पत्र (Fake ID Card) भी मिलने की जानकारी सामने आई है।

PM मोदी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब शाम 5.45 बजे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2026 का उद्घाटन करेंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का सातवां संस्करण मुंबई में 8 से 11 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले 2 संदिग्धों के हिरासत में लिए जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जांच तेज हो गई है। क्राइम ब्रांच दोनों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वे किस उद्देश्य से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे और उनके पास फर्जी पहचान पत्र और हथियारबंद गार्ड क्यों था।