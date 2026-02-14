शनिवार, 14 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (12:20 IST)

डिब्रूगढ़ के नेशनल हाइवे पर हरक्यूलस विमान से उतरे पीएम मोदी

PM Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम को कई बड़ी सौगात देने पहुंचे हैं। डिब्रूगढ़ के नेशनल हाईवे पर नॉर्थईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। पीएम मोदी खुद भी लॉकहीड सी-130 हरक्यूलस विमान से हाइवे पर उतरे हैं। पीएम मोदी आज असम दौरे पर रहने वाले हैं। नेशनल हाइवे पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करते हुए भारतीय वायुसेना के विमान यहीं से अपनी उड़ान भर रहे हैं और आसमान में अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। इनमें लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। डिब्रूगढ़ से भारत-चीन बॉर्डर की निकटतम दूरी लगभग 250-300 किलोमीटर है।
जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने लिखा, 'मोरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन 14 फरवरी को पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। परीक्षण दौर से लेकर सफल संचालन तक, कनेक्टिविटी और रणनीतिक मजबूती का एक नया अध्याय आकार ले रहा है।'

सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को देश की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण का श्रेय दिया। उन्होंने कहा, 'मोरान ईएलएफ मिसाइल प्रणाली की बदौलत भारतीय वायु सेना के विमान जरूरत पड़ने पर परिचालन कर सकेंगे और असम इस रणनीतिक दृष्टिकोण में अपना योगदान देने के लिए प्रसन्न है।'

राष्ट्रीय राजमार्ग 127 के डिब्रूगढ़-मोरान खंड पर 4.2 किलोमीटर लंबे प्रबलित कंक्रीट के हिस्से को भारतीय वायु सेना के समन्वय से दोहरे उपयोग वाले हवाई पट्टी (ELF) के रूप में विकसित किया गया है। यह पूर्वोत्तर में अपनी तरह की पहली राजमार्ग हवाई पट्टी है जो आपात स्थितियों और रणनीतिक आकस्मिकताओं के दौरान लड़ाकू जेट, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर को संभालने में सक्षम होगी।

अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी असम में 5,450 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी करेंगे । मोरान कार्यक्रम के बाद, वे गुवाहाटी की यात्रा करेंगे, जहां वे ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का निरीक्षण करेंगे। अमीनगांव में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। आईआईएम गुवाहाटी का उद्घाटन करेंगे और पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत 225 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली लौटेंगे। 
