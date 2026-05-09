शनिवार, 9 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. pm modi blessings from makhan lal sarkar suvendu adhikari shapath grahan bengal
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :कोलकाता , शनिवार, 9 मई 2026 (12:50 IST)

कौन हैं माखन लाल सरकार, शुभेंदु अधिकारी की शपथ से पहले पीएम मोदी ने जिनसे लिया आशीर्वाद

PM Modi Seeks Blessings Makhan Lal Sarkar at Bengal Swearing-in
PM Modi Makhanlal honored Sarkar :  पश्चिम बंगाल के मुख्‍यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक भव्य समारोह 5 मंत्रियों के साथ शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुवेंदु अधिकारी के शपथ लेने से पहले माखन लाल सरकार का सम्मान किया और उनका आशीर्वाद लिया। पीएम का बुर्जुग नेता से मंच पर आशीर्वाद लेना भी चर्चा का विषय बन गया। ALSO READ: LIVE: पश्चिम बंगाल में भाजपा राज, शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, 5 दिग्गज बने मंत्री
 
जनसंघ के समय से जुड़े माखनलाल सरकार ने 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। 1952 में, माखनलाल सरकार को कश्मीर में तब गिरफ्तार किया गया था जब वे वहां भारतीय तिरंगा फहराने के आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ थे।
 
माखनलाल सरकार पश्चिम बंगाल भाजपा के सबसे पुराने और जमीनी कार्यकर्ताओं में से एक हैं, जिन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने में अहम योगदान दिया है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी ने मंच पर रखी गई गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगौर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। बंगाली कैलेंडर के हिसाब से आज रवींद्र नाथ टैगौर की जयंती भी है।
 

इन 5 दिग्गजों ने भी मंत्री के रूप में शपथ

राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के पूर्व भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। वे खडगपुर सदर से विधायक चुने गए हैं। बंगाल भाजपा की उपाध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। वे आसनसोल दक्षिण से विधायक चुनी गई हैं।
 
राज्यपाल ने बनगांव उत्तर से विधायक चुने गए अशोक कीर्तनिया को मंत्री के रूप में दिलाई। रानीबांध सीट से विधायक खुदीराम टुडू ने मंत्री के रूप में शपथ ली। वरिष्ठ भाजपा नेता निसिथ प्रमाणिक को भी मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। वे 2019 में भाजपा में शामिल हुए थे। वे मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री भी रहे हैं।
edited by : Nrapendra Gupta
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोन

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोनitel ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन itel Zeno 200 लॉन्च कर दिया है। कंपनी एक बार फिर अपने डिजाइन को लेकर चर्चा में है, क्योंकि इस फोन का लुक काफी हद तक Apple के iPhone से प्रेरित नजर आता है। खासतौर पर फोन का रियर डिजाइन हालिया iPhone मॉडल्स जैसा दिखाई देता है।

Suvendu Adhikari : कांग्रेस के पार्षद से TMC में मंत्री और अब BJP से बंगाल के मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी

Suvendu Adhikari : कांग्रेस के पार्षद से TMC में मंत्री और अब BJP से बंगाल के मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारीSuvendu Adhikari CM of Bengal : 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री चुना गया। कांग्रेस के पार्षद से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर अब मुख्यमंत्री पद तक पहुंच चुका है। नंदीग्राम और भवानीपुर जैसी अहम सीटों पर जीत के साथ उन्होंने खुद को बंगाल की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल किया।

सुनसान रात, सड़क पर 3 घंटे, 40 पुरुषों ने दिया ऑफर, महिला IPS का अनोखा ऑपरेशन

सुनसान रात, सड़क पर 3 घंटे, 40 पुरुषों ने दिया ऑफर, महिला IPS का अनोखा ऑपरेशनहैदराबाद की सड़कें... रात का सन्नाटा... और घड़ी की सुइयां 12:30 की ओर इशारा कर रही थीं। शहर सो रहा था, लेकिन मलकाजगिरि की पुलिस कमिश्नर सुमति की आंखों में नींद नहीं, एक बेचैनी थी। वह बेचैनी जो एक महिला अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सोने नहीं देती।

भाजपा की पश्चिम बंगाल में जीत के बाद बांग्लादेश से बढ़ेगा तनाव, क्या होगा भविष्य?

भाजपा की पश्चिम बंगाल में जीत के बाद बांग्लादेश से बढ़ेगा तनाव, क्या होगा भविष्य?BJP Victory: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की सभी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी। साथ ही यह भी कहा था कि जीत के बारे आने वाले समय में भाजपा की सरकार को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। खासकर घुसपैठ के मुद्दे और बांग्लादेश से संबंधों को लेकर तनाव रहेगा। भारत को चीन और बांग्लादेश की ओर से चुनौतियां मिलेगी।

फ्लाइट के अंदर महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ? नारेबाजी और हंगामे का वीडियो वायरल होने पर भड़कीं सांसद

फ्लाइट के अंदर महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ? नारेबाजी और हंगामे का वीडियो वायरल होने पर भड़कीं सांसदMahua Moitra News in Hindi : टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने कोलकाता से दिल्ली आ रही थीं। तभी प्लेन में कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और हंगामा किया। महुआ मोइत्रा की ओर से शेयर किए वीडियो में कुछ लोग कथित रूप से चोर-चोर, टीएमसी चोर और जय श्री राम के लगाते हुए सुने जा सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

पश्चिम बंगाल में 'कमल' राज: शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्रियों ने ली शपथ, पीएम मोदी ने किया रोड शो

पश्चिम बंगाल में 'कमल' राज: शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्रियों ने ली शपथ, पीएम मोदी ने किया रोड शोSuvendu Adhikari Oath Taking Ceremony : पश्चिम बंगाल के मुख्‍यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक भव्य समारोह 5 मंत्रियों के साथ शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज शामिल थे। कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी और शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो भी किया।

LIVE: पश्चिम बंगाल में भाजपा राज, शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, 5 दिग्गज बने मंत्री

LIVE: पश्चिम बंगाल में भाजपा राज, शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, 5 दिग्गज बने मंत्रीSuvendu Adhikari Oath taking Ceremony : वरिष्‍ठ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनियता की शपथ ली। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई दिग्गज शामिल। पल पल की जानकारी...

होर्मुज स्ट्रेट में गोलाबारी, भारत का मालवाहक जहाज डूबा, एक खलासी की मौत

होर्मुज स्ट्रेट में गोलाबारी, भारत का मालवाहक जहाज डूबा, एक खलासी की मौतईरान अमेरिका के बीच भारी फायरिंग की चपेट में आने के कारण एक भारतीय मालवाहक जहाज क्षतिग्रस्त होकर डूब गया। यह कार्गो दुबई से यमन जा रहा था। हादसे में एक खलासी अल्ताफ केर की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया। दुबई स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास ने घटना की पुष्टि करते हुए इस पर दुख जताया है।

LIVE: शुभेंदु अधिकारी कुछ ही देर में लेंगे CM पद की शपथ, पीएम मोदी भी समारोह में शामिल

LIVE: शुभेंदु अधिकारी कुछ ही देर में लेंगे CM पद की शपथ, पीएम मोदी भी समारोह में शामिलLatest News Today Live Updates in Hindi : वरिष्‍ठ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनियता की शपथ लेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई दिग्गज शामिल। पल पल की जानकारी...

यूपी में डिजिटल डेयरी मॉडल, गांव की महिलाएं अब मोबाइल ऐप से करेंगी लाखों लीटर दूध का कारोबार

यूपी में डिजिटल डेयरी मॉडल, गांव की महिलाएं अब मोबाइल ऐप से करेंगी लाखों लीटर दूध का कारोबारमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम अब तकनीक के नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। अवध क्षेत्र और आसपास के 10 जिलों में कार्यरत ‘सामर्थ्य दुग्ध उत्पादक कंपनी’ के जरिए ग्रामीण महिलाएं अब आधुनिक तकनीक और मोबाइल एप के माध्यम से दुग्ध उत्पादन, संग्रह और भुगतान व्यवस्था को संचालित कर सकेंगी। इस पहल से प्रतिदिन चार लाख लीटर से अधिक दूध के व्यापार को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है।

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोन

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोनitel ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन itel Zeno 200 लॉन्च कर दिया है। कंपनी एक बार फिर अपने डिजाइन को लेकर चर्चा में है, क्योंकि इस फोन का लुक काफी हद तक Apple के iPhone से प्रेरित नजर आता है। खासतौर पर फोन का रियर डिजाइन हालिया iPhone मॉडल्स जैसा दिखाई देता है।

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिप

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिपटेक कंपनी Huawei अपनी अपकमिंग Nova 16 सीरीज़ लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चीन से सामने आई लीक रिपोर्ट्स ने इस सीरीज़ को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि इस बार Huawei, Nova 15 सीरीज़ की तुलना में कुछ बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com