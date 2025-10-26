PM मोदी ने 10 देशों के टॉप लीडर्स संग की बैठक, आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में क्या बोले

उन्होंने कहा कि 'हम सिर्फ भूगोल ही शेयर नहीं करते। कुआलालंपुर (Kuala Lumpur) में हुए इस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम (Anwar Ibrahim) के बुलावे पर हिस्सा लिया, जो 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ हुआ। आसियान-भारत शिखर सम्मेलन (ASEAN-India Summit) एक वार्षिक बैठक है जो भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) के 10 सदस्य देशों (अब 11) के टॉप लीडर को एक मंच पर लाती है।





पीएम मोदी ने कहा, 'इस वर्ष आसियान शिखर सम्मेलन का विषय 'समावेशीपन और स्थिरता' है। यह विषय हमारे साझा प्रयासों में स्पष्ट रूप से दिखती है, चाहे वह डिजिटल समावेशन हो या वर्तमान चुनौतियों के बीच खाद्य सुरक्षा और लचीली आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना। भारत इसका समर्थन करता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत हर आपदा में अपने आसियान भागीदारों के साथ हमेशा मजबूती से खड़ा रहा है। Edited by : Sudhir Sharma