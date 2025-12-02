मंगलवार, 2 दिसंबर 2025
क्या भारत ने मांगी इमरान खान की कस्टडी? PIB फैक्ट चैक ने बताई वायरल लेटर की सच्चाई

Imran Khan
Imran Khan news in hindi : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। जेल में बंद इमरान से उनके परिवार वालों को भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। इस बीच इंटरनेट पर एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कस्टडी मांगी है। पीआईबी ने इस लेटर का फैक्ट चेक करके इसकी सच्चाई बताई है।
 
क्या है वायरल लेटर में : सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है। इस पर 1 दिसंबर 2025 की तारीख लिखी हुई है। दावा किया जा रहा है कि यह भारतीय विदेश मंत्रालय का है। पाकिस्तान के विदेश सचिव को लिखे पत्र में यह दावा किया गया है कि जेल में बंद इमरान खान की भारत ने हिरासत मांगी है। हालांकि, भारत सरकार ने इस पत्र को फर्जी और निराधार बताया है।
 
फैक्ट चेक में क्या निकला? : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने फैक्ट चेक कर इस लेटर को फर्जी और मनगढ़ंत बताया गया है। पीआईबी ने दावा किया कि पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा फैलाने वाले कई इंटरनेट यूजर्स सोशल मीडिया पर इस लेटर वायरल कर रहे हैं। इस लेटर में किए गए दावे, झूठे और निराधार हैं। यह पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ चलाए जाए दुष्प्रचार कैंपेन का हिस्सा है।
 
साथ ही पीआईबी ने लोगों से अपील की है कि ऐसी असत्यापित जानकारी शेयर ना करें। सटीक जानकारी के लिए केवल भारत सरकार के आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।

इमरान खान रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। उनके समर्थकों ने आज रावलपिंडी में इसको लेकर विरोध-प्रदर्शन का एलान किया है। शहर में धारा-144 लगाते हुए लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है।
दिल्ली के लोग किस मौसम का मजा लें, PM मोदी के बयान पर बोलीं प्रियंका गांधी

दिल्ली के लोग किस मौसम का मजा लें, PM मोदी के बयान पर बोलीं प्रियंका गांधीकांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को नरेन्द्र मोदी की 'मौसम का मजा लीजिए' वाली टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर दिल्ली के लोग किस मौसम का मजा लें। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी ऐसे समय की, जब भारत के कई हिस्सों में सर्दी शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस ने इसे कई शहरों खासकर दिल्ली में वायु प्रदूषण से जोड़ा।

Samsung Galaxy Tab A11 भारत में लॉन्च, AI फीचर्स और दमदार बैटरी के साथ मचा देगा धमाल

Samsung Galaxy Tab A11 भारत में लॉन्च, AI फीचर्स और दमदार बैटरी के साथ मचा देगा धमालSamsung ने गैलेक्सी टैब A11 लॉन्च करने की घोषणा की। यह ज्‍यादा से ज्‍यादा यूजर्स को तेज एवं पावर-एफिशिएंट परफॉर्मेंस देने के लिए प्रमुख एआई क्षमताओं को पेश करता है, जो मल्टीटास्किंग के लिए बिल्‍कुल परफेक्‍ट हैं। गैलेक्सी टैब A11 में इंटेलिजेंट फीचर्स के साथ ही 11-इंच का शानदार डिस्प्ले और खूबसूरत मेटल डिजाइन दी गई है। गैलेक्सी टैब A11 19,999 रुपए की कीमत पर उपलब्ध होगा (बैंक कैशबैक शामिल)।

kharge vs nadda : जगदीप धनखड़ के जिक्र पर राज्यसभा में बवाल, नड्डा ने खरगे को दे डाली डॉक्टर के पास जाने की सलाह

kharge vs nadda : जगदीप धनखड़ के जिक्र पर राज्यसभा में बवाल, नड्डा ने खरगे को दे डाली डॉक्टर के पास जाने की सलाहसंसद के शीतकालीन सत्र 2025 के पहले दिन एसआईआर के मुद्दे को लेकर खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे और जेपी नड्डा के बीच टकराव देखने को मिला। नड्डा ने खरगे को डॉक्टर के पास जाने की सलाह दे डाली। मल्लिकार्जुन खरगे ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिक्र कर दिया। इससे भाजपा बेहद नाराज हो गई और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ।

MSP और कर्जमाफी को लेकर 5 जिलों के हजारों किसानों का हाईवे जाम, आटा-दाल साथ लाए, रूट डायवर्ट, आमजन परेशान

MSP और कर्जमाफी को लेकर 5 जिलों के हजारों किसानों का हाईवे जाम, आटा-दाल साथ लाए, रूट डायवर्ट, आमजन परेशानएमएसपी, कर्जमाफी समेत कई मांगों को लेकर सोमवार को हजारों किसानों ने धार जिले के खलघाट पर आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन में निमाड़ व मालवा इलाके के किसान शामिल हुए। इस दौरान नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर पुलिस तैनात की गई है।

संसद परिसर में कुत्ते पर कलह, रेणुका चौधरी ने कहा- छोटा सा तो है, काटने वाले तो...

संसद परिसर में कुत्ते पर कलह, रेणुका चौधरी ने कहा- छोटा सा तो है, काटने वाले तो...Congress MP Renuka Chowdhary News: संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 1 दिसंबर को कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपने पालतू कुत्ते को गाड़ी में लेकर संसद भवन परिसर पहुंचीं। इससे नया विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने इसे संसदीय गरिमा का अपमान बताते हुए चौधरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रेणुका के बयान के बाद तो यह विवाद और बढ़ गया।

योगी सरकार के 'मिशन शक्ति' से महिलाओं का हो रहा है सशक्तिकरण

योगी सरकार के 'मिशन शक्ति' से महिलाओं का हो रहा है सशक्तिकरणमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। इससे महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं राज्य में आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता और सामुदायिक नेतृत्व की स्तंभ बनकर उभरी हैं।

LIVE: इंडिगो के विमान को बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग

LIVE: इंडिगो के विमान को बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंगLatest News Today Live Updates in Hindi: कुवैत से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी। इसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पल पल की जानकारी...

दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण बना साइलेंट किलर, पराली नहीं है जहरीली हवा की असली वजह

दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण बना साइलेंट किलर, पराली नहीं है जहरीली हवा की असली वजहDelhi Air Pollution : सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरन्मेंट (सीएसई) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण को साइलेंट किलर बताते हुए दावा किया गया है कि एनसीआर में पराली नहीं, बल्कि स्थानीय स्रोतों से होने वाला प्रदूषण ही इस जहरीले कॉकटेल की मुख्य वजह है।

व्हाइट हाउस ने जारी की डोनाल्ड ट्रंप की मेडिकल रिपोर्ट, कैसा है अमेरिकी राष्‍ट्रपति का स्वास्‍थ्य?

व्हाइट हाउस ने जारी की डोनाल्ड ट्रंप की मेडिकल रिपोर्ट, कैसा है अमेरिकी राष्‍ट्रपति का स्वास्‍थ्य?Donald Trump Medical Report : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर चर्चाओं के बीच, व्हाइट हाउस ने सोमवार को एक अहम मेडिकल अपडेट जारी किया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप ने अक्टूबर में अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच के दौरान हृदय और पेट के प्रिवेंटिव MRI स्कैन कराए थे, और परिणाम पूरी तरह से सामान्य पाए गए हैं।

अचानक इंदौर के दयालबाग स्थित आश्रय स्थल पहुंचे मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव, ली सुविधाओं की जानकारी

अचानक इंदौर के दयालबाग स्थित आश्रय स्थल पहुंचे मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव, ली सुविधाओं की जानकारीमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार रात इंदौर के दयालबाग स्थित आश्रय स्थल का देर रात 10.30 बजे औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां अस्थायी रूप रह रहे लोगों से बातचीत की और आश्रय स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी आश्रयग्राहियों को कंबल वितरित किए, जिससे ठंड के मौसम में उन्हें राहत मिल सके।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
