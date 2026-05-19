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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 19 मई 2026 (10:53 IST)

4 दिन में 4 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल, कांग्रेस का दावा- 'महंगाई मैन अभी और वसूली करेगा'

petrol diesel price
Petrol Price Hike : तेल कंपनियों द्वारा 4 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से देशवासियों को महंगाई बढ़ने का डर सताने लगा है। मंगलवार सुबह पेट्रोल के दाम में 91 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 87 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया। कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई मैन बताते हुए कहा कि ये तो बस शुरुआत है। महंगाई मैन अभी और वसूली करेगा। ALSO READ: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर उछाल: 4 दिन में दूसरी बार बढ़े दाम, जानिए 4 महानगरों में क्या है नई कीमत?
 
कांग्रेस का एक्स पर पीएम मोदी पर बड़ा हमला हमला करते हुए कहा कि जनता पर 'महंगाई मैन' मोदी का हंटर फिर चला। पेट्रोल-डीजल 90 पैसे महंगा कर दिया गया। मोदी ने पिछले 4 दिन में 4 रुपए बढ़ा दिए हैं। इस बढ़ोतरी के साथ देश में पेट्रोल 109 रुपए और डीजल 96 रुपए पहुंच गया है। ये तो बस शुरुआत है। महंगाई मैन अभी और वसूली करेगा, क्योंकि चुनाव खत्म हो गए।
 
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से तेल सप्लाय बाधित होने की वजह से देश में पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 98.64 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.58 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। इससे पहले 15 मई को ही पेट्रोल डीजल के दाम में तीन–तीन रुपए की वृद्धि हुई थी।
 

क्यों बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम?

कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बने रहने की वजह से तेल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रहती है तो पेट्रोल-डीजल की कीमतें और भी बढ़ाई जा सकती हैं।
 

महंगाई बढ़ने का डर

डीजल का सबसे बड़ा उपयोग ट्रकों और परिवहन वाहनों में होता है। जब डीजल महंगा होता है, तो माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है। खेत से मंडी और मंडी से आप तक सामान पहुंचाने का खर्च बढ़ने से खाने-पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं। दूध, फल और पैकेज्ड फूड की कीमतों में भी उछाल आता है। कच्चे तेल का उपयोग पेंट, प्लास्टिक और केमिकल्स बनाने में होता है, इसलिए इन चीज़ों के दाम भी बढ़ सकते हैं। पेट्रोल महंगा होने से ऑफिस जाने या निजी काम के लिए गाड़ी इस्तेमाल करने वालों का मासिक खर्च बढ़ जाता है, जिससे उनकी बचत कम हो जाती है। बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए जब RBI ब्याज दरें बढ़ाता है, तो होम लोन और कार लोन की EMI भी महंगी हो सकती है।
edited by : Nrapendra Gupta
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