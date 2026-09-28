Parvesh Verma : प्रवेश वर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की NCR दर्ज, थप्पड़ विवाद में शिकायत पर लिया एक्शन

व्यक्ति को थप्पड़ मारने वाले मामले में प्रवेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा सड़क निरीक्षण के दौरान एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने के मामले में दिल्ली पुलिस ने नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट (NCR) दर्ज की है। पुलिस ने भाजपा नेता के खिलाफ स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित प्रावधान के तहत कार्रवाई की है। यह मामला पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में सड़क निरीक्षण के दौरान हुए विवाद से जुड़ा है।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया था। आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी वीडियो को अपने X हैंडल से शेयर करते हुए दिल्ली सरकार और मंत्री पर सवाल उठाए थे।

सड़क की गुणवत्ता को लेकर हुआ था विवाद

घटना रविवार को जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर चौक से नजफगढ़ ड्रेन के बीच आउटर रिंग रोड के एक हिस्से में सड़क मरम्मत कार्य के निरीक्षण के दौरान हुई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, साहिब सिंह और PWD के एक असिस्टेंट इंजीनियर की शिकायतों पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने यह भी कहा कि घटना को लेकर कुछ अन्य शिकायतें भी मिली हैं, जिन पर जांच के दौरान विचार किया जाएगा।

वीडियो में क्या दिखा?

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में प्रवेश वर्मा एक युवक का मोबाइल नीचे करते और उसके बाद उसे थप्पड़ मारते हुए दिखाई देते हैं। युवक की पहचान साहिब सिंह के रूप में की गई है। खबरों के मुताबिक वह तिलक नगर के AAP विधायक जरनैल सिंह के साथ मौजूद था और सड़क निरीक्षण की रिकॉर्डिंग कर रहा था।

AAP विधायक जरनैल सिंह ने आरोप लगाया कि सड़क की खराब गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद विवाद हुआ। उनका कहना है कि निरीक्षण के दौरान सड़क की ऊपरी परत हाथ से निकलने के बाद स्थिति को लेकर बहस हुई और इसी दौरान मंत्री ने वहां मौजूद व्यक्ति को थप्पड़ मारा।

केजरीवाल जी , मैं आपको सीखा सकता हूँ की जनता का दिल कैसे जीतते हैं । मगर आपको ड्रामा करने से फुर्सत मिले तब ना । चलो पहले ये वीडियो देखो ! https://t.co/HtsXHjOOZl pic.twitter.com/ybIz96snGD — Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) September 28, 2026 प्रवेश वर्मा ने दी सफाई प्रवेश वर्मा ने घटना को लेकर कहा कि उनके साथ मौजूद व्यक्ति ने उनके परिवार के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्द कहे थे। मंत्री ने दावा किया कि इसी वजह से उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा वीडियो घटना का पूरा संदर्भ नहीं दिखाता।

वर्मा ने AAP विधायक जरनैल सिंह पर भी आरोप लगाए और कहा कि AAP कार्यकर्ता सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर, जरनैल सिंह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए सड़क की गुणवत्ता से जुड़े मुद्दे को प्रमुख बताया है।