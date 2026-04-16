संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ऋग्वेद के श्लोक से पीएम मोदी ने दिया संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशली मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, आज से शुरू हो रही संसद की विशेष बैठक में हमारा देश नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। हमारी माताओं-बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है और यही भावना लेकर हम इस दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं।

पीएम ने ऋगवेद का एक श्लोक शेयर किया है। यह श्लोक ऋग्वेद के पहले मण्डल (1.46.1) से लिया गया है, जो 'उषा' (सूर्योदय से पूर्व की बेला) को समर्पित है। इसमें ऋषि कण्व के पुत्र उषा की स्तुति कर रहे हैं।

आज से शुरू हो रही संसद की विशेष बैठक में हमारा देश नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। हमारी माताओं-बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है और यही भावना लेकर हम इस दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं।



व्युच्छन्ती हि रश्मिभिर्विश्वमाभासि रोचनम्।



ता त्वामुषर्वसूयवो… pic.twitter.com/8KWT1WLSje — Narendra Modi (@narendramodi) April 16, 2026

इसका हिंदी में अर्थ है, 'हे प्रकाशमयी उषा! तुम अपनी किरणों के साथ प्रकट होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करती हो। तुम चमकते हुए आकाश (रोचन) को अपनी आभा से भर देती हो। धन और सौभाग्य की कामना करने वाले कण्व-वंशी ऋषि, अपनी स्तुति-वाणियों (गीतों) के द्वारा तुम्हारा आह्वान करते हैं।'

edited by : Nrapendra Gupta