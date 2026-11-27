संसद के विशेष सत्र में पेश हो सकता है परिसीमन बिल? अखिलेश यादव ने बताया 'राजनीति की सबसे बड़ी भूल'

'परिसीमन' पर अखिलेश का बड़ा हमला

संसद के इस अचानक बुलाए गए विशेष सत्र ने विपक्षी दलों को चौंका दिया है और संभावित एजेंडे को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 'परिसीमन' राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित होगा।

‘परिसीमन’ भाजपा की राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 27, 2026

कांग्रेस भी करेगी बिल का विरोध

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने साफ कहा कि पार्टी संसद में पूरी ताकत से परिसीमन बिल का विरोध करेगी। इस बीच राकांपा एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि बिल देखने के बाद ही इस पर फैसला करेंगे।



विशेष सत्र से पहले बैठकों का दौर

सूत्रों के मुताबिक, दोपहर 1 बजे सेवातीर्थ में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण संशोधन विधेयक समेत अन्य संभावित मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। दूसरी ओर, कांग्रेस ने भी संसद सत्र को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने के लिए शाम को एक विशेष बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी।

गिरिराज सिंह ने की देशभर में UCC लागू करने की वकालत

इस सियासी माहौल के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि UCC देश के सभी राज्यों में लागू होना चाहिए, चाहे वहां सत्ता पक्ष की सरकार हो या विपक्ष की। गिरिराज सिंह के अनुसार, UCC को 1947 के बाद ही लागू कर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने इसे 'एक देश-एक कानून' बताते हुए कहा कि यह किसी अलग विचारधारा का हिस्सा नहीं, बल्कि संविधान की विचारधारा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति के चलते इसे लागू नहीं होने दिया, जबकि भाजपा NDA शासित राज्यों में इसे लागू करेगी और बाकी दलों को भी इसका समर्थन करना चाहिए।

सीएम धामी बोले—विपक्ष को सकारात्मक सहयोग देना चाहिए

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष सत्र को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए विपक्ष से रचनात्मक भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब संसद के दोनों सदन चलते हैं और महिला सशक्तिकरण या अन्य अहम विषयों पर चर्चा होती है, तो विपक्ष को सकारात्मक रूप से सहयोग करना चाहिए। धामी ने कहा कि बीते समय में विपक्ष ने केवल शोर-शराबा, हंगामा और अराजकता का माहौल बनाकर राजनीति चमकाने की कोशिश की है, जिसे देश की जनता ने देखा है, लेकिन इस सत्र में विपक्ष को सहयोग देना चाहिए।