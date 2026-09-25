  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. pappu yadav attack on cec gyanesh kumar sir form 6 election commission controversy
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली/पटना , Friday, 25 September 2026 (16:34 IST)

Gyanesh Kumar पर क्यों भड़के Pappu Yadav, फांसी की मांग से मचा सियासी बवाल, SIR को लेकर भी उठे सवाल

Gyanesh Kumar controversy
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 25 Sep 2026 (16:37 IST)
google-news
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार तेज हो रहा है। पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए उनके लिए फांसी की मांग की। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े मामलों में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं।
 
पप्पू यादव ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को फांसी दी जानी चाहिए और उन्हें बिजली के खंभे से लटकाया जाना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में ज्ञानेश कुमार की तुलना आतंकवादी और उग्रवादी से भी की। ये पप्पू यादव के राजनीतिक आरोप और मांग हैं; इन्हें किसी न्यायिक निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जा सकता।
 

SIR को लेकर क्यों बढ़ा विवाद?

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजनीतिक विरोध के बीच Special Intensive Revision (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों की एक रिपोर्ट भी सामने आई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार चुनाव आयोग के फैसलों और आदेशों पर आपत्ति दर्ज की। इनमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने, Form 6 में बदलाव, वोटर डेटाबेस के संचालन और SIR से जुड़े मुद्दे शामिल बताए गए हैं।
 
रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने कुछ फैसलों और आदेशों के बारे में कहा था कि वे उनकी जानकारी या मंजूरी के बिना जारी किए गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि Form 6 में किए गए बदलाव और चुनावी डेटा के नियंत्रण को दिल्ली में केंद्रीकृत करने को लेकर भी आपत्तियां दर्ज की गई थीं।
 

Form 6 में बदलाव बना अहम मुद्दा

 
Form 6 नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, Form 6 में SIR से जुड़ा एक सवाल जोड़ा गया था। विवेक जोशी ने कथित तौर पर इस बदलाव पर सवाल उठाते हुए कहा था कि निर्धारित चुनावी नियमों में संशोधन किए बिना Form 6 में इस तरह बदलाव नहीं किया जा सकता। बाद में सुखबीर सिंह संधू ने भी इस आपत्ति का समर्थन किया और रिपोर्ट के मुताबिक बदलाव को ‘अनधिकृत’ और ‘गैरकानूनी’ बताया।
 

चुनाव आयोग ने रिपोर्ट पर क्या कहा?

 
इस पूरे विवाद पर चुनाव आयोग की ओर से अलग पक्ष सामने आया है। आयोग के सूत्रों ने हिन्दुस्तान टाइम्स को बताया कि SIR समेत चुनाव आयोग के सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से और सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने यह भी कहा कि बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग सुझाव या टिप्पणियां आना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है।
 
यानी एक तरफ इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दो चुनाव आयुक्तों की ओर से दर्ज 14 आपत्तियों का उल्लेख है, वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। यही विरोधाभासी दावे मौजूदा विवाद का प्रमुख हिस्सा हैं।
 

पप्पू यादव ने मोदी-शाह पर भी लगाए आरोप

 
पप्पू यादव ने अपने बयान में आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार को RSS, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभियोग चलाया जाना चाहिए और जब तक ज्ञानेश कुमार को पद से नहीं हटाया जाता, तब तक विपक्षी दलों को एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए।
 
उन्होंने SIR और मतदाता अधिकारों से जुड़े मुद्दों को गरीब, दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के अधिकारों से जोड़ते हुए चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की।
 

14 आपत्तियों की रिपोर्ट से राजनीतिक घमासान

 
 इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सामने आने के बाद चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्षी नेताओं की ओर से सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 10 महीनों में दर्ज 14 आपत्तियों में से चार एक ही दिन दर्ज की गई थीं। इनमें मतदाता सूची, Form 6, डेटा नियंत्रण और SIR से संबंधित अलग-अलग मुद्दे शामिल थे।
 
हालांकि, चुनाव आयोग ने इन रिपोर्टों को आंतरिक मतभेद या निर्णय प्रक्रिया में टूट के रूप में स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि अंतिम निर्णयों को सभी आयुक्तों की मंजूरी प्राप्त थी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
म्यांमार के KK PARK में फंसे हैं 25 हजार भारतीय युवा, इंदौर के भी कई, नौकरी और मोटी सैलरी पर होता है खेल

आरक्षण विरोधी आंदोलन पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों? हाईकोर्ट ने लगाई दिल्ली पुलिस को फटकार, जानिए क्या है पूरा मामला

आरक्षण विरोधी आंदोलन पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों? हाईकोर्ट ने लगाई दिल्ली पुलिस को फटकार, जानिए क्या है पूरा मामलाReservation Protest Delhi: आरक्षण के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति न देने के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। क्षत्रिय करणी सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली पुलिस के रुख पर सवाल उठाए और पूछा कि बिना किसी शर्त के इस तरह का ब्लैंकेट बैन (पूर्ण प्रतिबंध) कैसे लगाया जा सकता है।

पहले 10 लाख जमा किए, IDA ने फिर मांगे 4 लाख रुपए, राहुल गांधी के इंदौर में आयोजन में फिर अड़चन

पहले 10 लाख जमा किए, IDA ने फिर मांगे 4 लाख रुपए, राहुल गांधी के इंदौर में आयोजन में फिर अड़चनइंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज आयोजन को लेकर अड़चनें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस को पहले तो अनुमति नहीं दी जा रही थी, फिर जैसे तैसे रीजनल पार्क के सामने वाले आईडीए मैदान के लिए अनुमति मिली तो अब इंदौर विकास प्राधिकरण यानी आईडीए (IDA) ने तैयारी के नाम पर फिर से कांग्रेस से 4 लाख रुपए अतिरिक्‍त मांग लिए हैं।

Hyundai BAYON India : नए SUV का डिजाइन आया सामने, H-Edge लाइटिंग ने खींचा ध्यान; जानें क्या-क्या हुआ कन्फर्म

Hyundai BAYON India : नए SUV का डिजाइन आया सामने, H-Edge लाइटिंग ने खींचा ध्यान; जानें क्या-क्या हुआ कन्फर्मHyundai BAYON India: हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी आने वाली SUV BAYON के भारत-स्पेक मॉडल के डिजाइन की पहली आधिकारिक झलक दिखा दी है। कंपनी की ओर से जारी डिजाइन स्केच में SUV का नया फ्रंट लुक, H-Edge लाइटिंग और टेक्नोलॉजी से लैस केबिन की झलक देखने को मिली है। Hyundai BAYON के भारत-स्पेक मॉडल की पहली आधिकारिक डिजाइन झलक सामने आ गई है।

Samsung Galaxy A18 4G लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आया फोन; जानें कीमत और फीचर्स

Samsung Galaxy A18 4G लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आया फोन; जानें कीमत और फीचर्सSamsung ने अपनी Galaxy A सीरीज में एक नया स्मार्टफोन Galaxy A18 4G पेश किया है। फोन में 6.7 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा और 5,000mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी ने इस फोन को लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने पर भी फोकस किया है।

Suzuki e-Access खरीदें या नहीं? आराम, बैटरी और रेंज में दमदार, क्या कुछ कमियां भी हैं

Suzuki e-Access खरीदें या नहीं? आराम, बैटरी और रेंज में दमदार, क्या कुछ कमियां भी हैंSuzuki e-Access भारत में कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। यह पेट्रोल इंजन वाले Access से बिल्कुल अलग नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। नाम के अलावा दोनों स्कूटर में बहुत कम समानता है। Suzuki ने e-Access को तेज रफ्तार या ढेरों फीचर्स की बजाय आरामदायक राइड, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी लाइफ और भरोसेमंद रेंज को ध्यान में रखकर तैयार किया है।

PM मोदी के 76वें जन्मदिन पर UP में दीपोत्सव जैसा माहौल, सीतापुर में मोदी-योगी की आकृति तो मेरठ में 'आशीर्वाद का दीया' बना आकर्षण

PM मोदी के 76वें जन्मदिन पर UP में दीपोत्सव जैसा माहौल, सीतापुर में मोदी-योगी की आकृति तो मेरठ में 'आशीर्वाद का दीया' बना आकर्षणप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर देशभर में ‘आशीर्वाद का दीया’ अभियान शुरू हुआ है, मेरठ ने भी भव्य आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। शहर के ऐतिहासिक सूरजकुंड पार्क में हजारों दीपों की रोशनी का मनोहारी दृश्य देखकर लोग प्रफुल्लित हो गए, 51 हजार दीये एक साथ रोशन के चलते पार्क का पूरा परिसर दीपोत्सव की तरह जगमगा उठा।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम डॉ. मोहन यादव ने की सेवा-संकल्प अभियान की शुरुआत, स्वामित्व अधिकार योजना के तहत 50 लाख संपत्तियों की होगी फ्री रजिस्ट्री

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम डॉ. मोहन यादव ने की सेवा-संकल्प अभियान की शुरुआत, स्वामित्व अधिकार योजना के तहत 50 लाख संपत्तियों की होगी फ्री रजिस्ट्रीभारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 17 सितंबर को इंदौर से 'सेवा-संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चलाया जा रहा है। सेवा संकल्प अभियान के साथ ही 50 संपत्तियों की फ्री रजिस्ट्री भी शुरू हुई। यह रजिस्ट्रियां स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 योजना के तहत हो रही हैं। कार्यक्रम को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित अन्य जन-प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। इससे पहले सीएम डॉ. यादव और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भव्य रोड-शो में भी शामिल हुए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जगमगाया मध्यप्रदेश, शिप्रा तट-महाकाल महालोक में एक साथ जलाए गए 33.27 लाख दीये, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जगमगाया मध्यप्रदेश, शिप्रा तट-महाकाल महालोक में एक साथ जलाए गए 33.27 लाख दीये, बना वर्ल्ड रिकॉर्डप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर आशीर्वाद दीया जलाकर सेवा संकल्प अभियान का पूरे प्रदेश में भव्य शुभारंभ हुआ। प्रदेश के सभी जिलों और 845 आईकॉनिक प्लेस में 3 करोड़ 55 लाख दीये एकसाथ जलाये गए। सिर्फ उज्जैन में ही 33 लाख 27 हजार दीये एक साथ प्रज्ज्वलित कर वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया।

UPI विवाद पर हंसराज विश्वकर्मा का राहुल गांधी-अखिलेश पर निशाना , बोले- दोनों के बीच सांठगांठ

UPI विवाद पर हंसराज विश्वकर्मा का राहुल गांधी-अखिलेश पर निशाना , बोले- दोनों के बीच सांठगांठविश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। विश्वकर्मा जयंती पर छुट्टी, बेरोजगारी, एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार और रोजगार से जुड़े अखिलेश यादव के बयानों पर उन्होंने कहा कि कहने और करने में बहुत अंतर है। हमारी सरकार 9.5 लाख नौकरियां दे चुकी है और अभी और देने जा रही है। हमारी सरकार जो कहती है, वह करके दिखाती है।

अंबेडकरनगर में 1100 बीघा जमीन पर आकार ले रहा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पराली से बनेगी बायो गैस

अंबेडकरनगर में 1100 बीघा जमीन पर आकार ले रहा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पराली से बनेगी बायो गैसAmbedkarnagar Industrial Corridor: ​उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में जहां कभी बंजर और खेती-किसानी की ज़मीन हुआ करती थी, वहाँ अब 1100 बीघा में एक विशाल औद्योगिक गलियारा आकार ले रहा है। इस कॉरिडोर में सबसे पहले रिलायंस समूह का कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) प्लांट शुरू होने जा रहा है, जिससे प्रदूषण फैलाने वाली धान की पराली, पत्तियाँ और गन्ने की खोई से बायो गैस बनाई जाएगी।

Samsung Galaxy A18 4G लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आया फोन; जानें कीमत और फीचर्स

Samsung Galaxy A18 4G लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आया फोन; जानें कीमत और फीचर्सSamsung ने अपनी Galaxy A सीरीज में एक नया स्मार्टफोन Galaxy A18 4G पेश किया है। फोन में 6.7 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा और 5,000mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी ने इस फोन को लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने पर भी फोकस किया है।

Jio Users के लिए बड़ा ऑफर, 12 महीने तक मुफ्त Canva Pro, ₹4,000 तक की बचत, जानें कौन उठा सकता है फायदा

Jio Users के लिए बड़ा ऑफर, 12 महीने तक मुफ्त Canva Pro, ₹4,000 तक की बचत, जानें कौन उठा सकता है फायदाजियो यूजर्स अब बिना अतिरिक्त पैसे दिए Canva के प्रीमियम डिजाइन टूल्स इस्तेमाल कर सकेंगे। जियो और Canva ने साझेदारी की है, जिसके तहत पात्र ग्राहकों को 12 महीने तक Canva Pro या Canva Pro Lite मुफ्त मिलेगा। कंपनी के मुताबिक इस ऑफर की कीमत ₹4,000 तक है और इसे 16 सितंबर से MyJio ऐप के जरिए एक्टिव किया जा सकेगा।

5,000 का डिस्काउंट, 10,000mAh बैटरी और 3,500 निट्स डिस्प्ले, सस्ते स्मार्टफोन्स ने मचाया तहलका

5,000 का डिस्काउंट, 10,000mAh बैटरी और 3,500 निट्स डिस्प्ले, सस्ते स्मार्टफोन्स ने मचाया तहलकाXiaomi ने भारत में अपनी Redmi Note 17 सीरीज के दो नए स्मार्टफोन Redmi Note 17 Pro और Redmi Note 17 Pro Max लॉन्च कर दिए हैं। इनमें Pro Max को ज्यादा प्रीमियम मॉडल के तौर पर पेश किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 10,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है। वहीं Redmi Note 17 Pro में 9,000mAh की बैटरी दी गई है।