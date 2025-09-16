मंगलवार, 16 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (14:51 IST)

जैश कमांडर का कबूलनामा, ऑपरेशन सिंदूर में उड़े मसूद अजहर के परिवार के चिथड़े

पहलगाम हमले के खिलाफ भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक में उड़े आतंकी मसूद अजहर के परिवार के चिथड़े

operation sindoor
Masood Azhar Operation Sindoor News: पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक में कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर की फैमिली के चिथड़े उड़ गए। यह बात एक जैश कमांडर मसूद इलियास ने कैमरे के सामने कबूल की है।
 
गौरतलब है कि ऑपरेशन के दौरान ही मसूद के परिवार के कई सदस्यों के मारे जाने की खबरे आई थी। अब इलियास के कबूलनामे ने भारत के दावे पर मुहर लगा दी है।
 
जैश कमांडर मसूद इलियास का यह बयान पाकिस्तान-समर्थित आतंकवाद के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उसने कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर के मार्काज सुब्हान अल्लाह कॉम्प्लेक्स में स्थित जैश का मुख्यालय पर मिसाइल हमला हुआ था। इसमें मसूद अजहर के 10 परिवारजन और 4 सहयोगी मारे गए। इनमें अजहर की बहन, उसका पति और कई बच्चे शामिल थे।
 
पाकिस्तानी मीडिया ने शुरुआत में 14 मौतों की रिपोर्ट की थी, लेकिन अजहर ने खुद पुष्टि की कि उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। 15 एकड़ में फैले इस कॉम्प्लेक्स में युवाओं को ट्रेनिंग और कट्टरपंथी शिक्षा दी जाती थी।
 
भारतीय वायुसेना ने 7 मई की रात 1:05 बजे 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें जैश, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप शामिल थे। इनमें 4 साइटें पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में थीं।
 
कौन है मसूद अजहर : मौलाना मसूद अजहर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है। इस संगठन ने 2019 में पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। पठानकोट में हुए आतंकी हमले में मसूद अजहर का हाथ था।
 
1999 के कंधार विमान अपहरण कांड के बाद मसूद को छोड़ना पड़ा था। 24 दिसंबर 1999 को कुछ आतंकियों ने 178 यात्रियों के साथ IEC-814 प्लेन को हाईजैक कर लिया था। इसके बदले तीन आतंकियों को छोड़ा गया था। अजहर अप्रैल 2019 से कभी सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखा है और माना जाता है कि वह बहावलपुर में किसी सुरक्षित जगह पर छिपा हुआ है।
