ओमान के पास भारतीयों से भरे जहाज पर हमला, 10 सुरक्षित, 1 अब भी लापता, भारत ने क्या कहा

भारत ने रविवार को ओमान तट के पास एक व्यापारी जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस जहाज पर 11 भारतीय नागरिक सवार थे। विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि अब तक 10 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक अभी भी लापता है।

विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि भारत ओमान के तट के पास वाणिज्यिक जहाज GFS Galaxy पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता है। मंत्रालय के अनुसार, जहाज पर मौजूद 11 भारतीय नागरिकों में से 10 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक के लापता होने की सूचना है।

भारत ने क्षेत्र में नागरिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने पर भी गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि समुद्री व्यापारिक जहाजों और नागरिक अवसंरचना पर इस तरह के हमलों को तत्काल बंद किया जाना चाहिए।





कमर्शियल शिपिंग पर लगातार हो रहे हमले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिंता जताते हुए कहा कि हम तनाव को तुरंत कम करने और डिप्लोमैटिक समाधान के लिए चल रही बातचीत को खत्म करने की अपनी मांग दोहराते हैं ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता लौट सके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में हमारी एम्बेसी स्थिति पर करीब से नजर रख रही है और चल रहे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में ओमानी अधिकारियों के साथ लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है। हम ओमानी अधिकारियों को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद देते हैं।

सरकार ने कहा कि वह स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और लापता भारतीय नागरिक का पता लगाने के लिए संबंधित देशों और एजेंसियों के साथ संपर्क में है। साथ ही, प्रभावित भारतीय नागरिकों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।