सपा में बड़ी टूट का फिर दावा, राजभर बोले- शिवपाल संभालेंगे कमान, रामगोपाल बनेंगे 'प्राइमरी के मास्टर'

ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, PDA समारोह में मुरादाबाद वाली सांसद नहीं पहुंची न? "पीट देगा अहीर" , "पीट देगा अल्पसंख्यक" (सपाई) से अब हर कोई दूर है। सांसद ने मना कर दिया न? बाद में कह रही होंगी कि बताया नहीं गया, सूचना नहीं मिली, छुपाया गया। क्या सच में यही हुआ है? जो कह रहा हूं मान लो।

शिवपाल और रामगोपाल को लेकर बड़ा दावा

राजभर ने अपनी पोस्ट में एक बार फिर दावा किया कि पार्टी तो टूटेगी, क्योंकि एक इंटरव्यू में "सनातन ने कहा है कि सनातन, सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा।" सनातनी होने का दावा कौन लोग करते हैं?

उन्होंने कहा कि बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के 'शिव' चाचा हकीकत बनाएंगे।

edited by : Nrapendra Gupta