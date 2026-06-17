बुधवार, 17 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. om-prakash-rajbhar-claim-samajwadi-party-split-ram-gopal-yadav-letter-amit-shah
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :लखनऊ , बुधवार, 17 जून 2026 (13:26 IST)

क्या बंगाल और महाराष्‍ट्र के बाद यूपी में लगेगा 'विपक्ष' को झटका, मंत्री का दावा- सपा में होगी बड़ी टूट

om prakash rajbhar on split in akhilesh yadav sp
यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बाद अब समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। उन्होंने कहा कि रामगोपाल यादव ने इस संबंध में अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है। योगी के मंत्री के इस दावे से उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई। ALSO READ: TMC के बाद शिवसेना UBT में बगावत, महुआ मोइत्रा का तंज- सिर्फ 15 करोड़ रुपए? सस्ते में क्यों जा रहे हैं?
 

क्या है राजभर का दावा?

ओम प्रकाश राजभर के अनुसार, पूरी समाजवादी पार्टी भाजपा में शामिल होना चाहती है। इसके लिए रामगोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। इसमें उन लोगों के नाम की लिस्ट भी है जो भाजपा में आना चाहते हैं।
 

खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन?

राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर हमला बोलते हुए कहा कि जैसे-जैसे विभिन्न मामलों में जांच एजेंसियों का शिकंसा कस रहा है। वैसे-वैसे सपा नेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है। जब जांच आगे बढ़ती है तो कुछ लोगों की परेशानी भी बढ़ती है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। ALSO READ: शिवसेना UBT में फिर बड़ी बगावत? उद्धव ठाकरे के 6 लोकसभा सांसद पाला बदलने को तैयार, संजय राउत का 15-15 करोड़ का दावा
 
उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा, भाजपा में।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को बाद तृणमूल कांग्रेस विधायक दल में भगदड़ मच गई। देखते ही देखते पार्टी के 20 लोकसभा सांसदों ने भी काकोली घोष दस्तीकार के नेतृत्व में एनसीपीआई जॉइन कर ली जबकि 4 राज्यसभा सांसदों ने पद से इस्तीफा दे दिया। मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि शिवसेना यूबीटी में बवाल मच गया। देखते ही देखते पार्टी के 9 में से 6 सांसदों ने शिवसेना शिंदे में शामिल होने ही इच्छा जाहिर की। 
edited by : Nrapendra Gupta
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

E20 पेट्रोल से इंजन खराब हुआ तो क्या इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा? सरकार ने बताई सचाई, क्या बोलीं बीमा कंपनियां

E20 पेट्रोल से इंजन खराब हुआ तो क्या इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा? सरकार ने बताई सचाई, क्या बोलीं बीमा कंपनियांदेश में पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार तेजी से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20 Fuel) के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। हालांकि, E20 फ्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक जानकारियां भी फैल रही हैं। हाल ही में कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से अगर कार या बाइक का इंजन खराब हो जाता है तो वाहन मालिक को इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा।

20,000 के बजट में ये हैं जून 2026 के टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन्स, 7000mAh बैटरी और गेमिंग प्रोसेसर का धांसू कॉम्बो

20,000 के बजट में ये हैं जून 2026 के टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन्स, 7000mAh बैटरी और गेमिंग प्रोसेसर का धांसू कॉम्बोभारतीय स्मार्टफोन मार्केट के लिए ₹20,000 का प्राइस सेगमेंट हमेशा से सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहा है। जून 2026 में यदि आप भी अपने लिए एक नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो कन्फ्यूज होना लाजमी है। इस समय मार्केट में तीन सबसे तगड़े दावेदार—POCO M8, Realme P4x और Moto G57 Power ग्राहकों के बीच जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं।

Tata Sierra EV vs Toyota Ebella: 500km से ज्यादा माइलेज वाली दो धाकड़ इलेक्ट्रिक SUVs में महामुकाबला, जानें लॉन्च डेट और कीमत!

Tata Sierra EV vs Toyota Ebella: 500km से ज्यादा माइलेज वाली दो धाकड़ इलेक्ट्रिक SUVs में महामुकाबला, जानें लॉन्च डेट और कीमत!भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इस जून के महीने में दो दिग्गज वाहन निर्माता कंपनियां, टाटा मोटर्स (Tata Motors) और टोयोटा (Toyota), अपनी दो सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक कारों के साथ आमने-सामने आ रही हैं। टाटा अपनी आइकॉनिक नाम वाली Tata Sierra EV को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसे सीधी टक्कर देने के लिए बाजार में Toyota Urban Cruiser Ebella उतर चुकी है।

नागौद राजघराने में साहब, बीवी और सौतन — हवस, धोखे और खून से सनी राजसी दास्तान

नागौद राजघराने में साहब, बीवी और सौतन — हवस, धोखे और खून से सनी राजसी दास्तानप्‍यार, विरासत और दौलत के चक्‍कर में कैसे खून के छींटों से दागदार हुआ राजशाही वैभव

राम नाम की लूट... 'अयोध्या कांड' से पूरा देश हिला, SIT जांच के बीच चंपत राय बीमार, नृपेन्द्र मिश्रा गायब

राम नाम की लूट... 'अयोध्या कांड' से पूरा देश हिला, SIT जांच के बीच चंपत राय बीमार, नृपेन्द्र मिश्रा गायबजांच शुरू होते ही दिग्गजों की जुबान पर लगा ताला, हिंदू महासभा ने की ट्रस्ट भंग करने की मांग की, ‍विपक्ष भी हुआ हमलावर संदीप श्रीवास्तव

और भी वीडियो देखें

नीट (UG) परीक्षा में पेपर लीक और अफवाहों को रोकने के लिए 38 साइबर कंमाडो की तैनाती, MP में एक लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल

नीट (UG) परीक्षा में पेपर लीक और अफवाहों को रोकने के लिए 38 साइबर कंमाडो की तैनाती, MP में एक लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर मध्यप्रदेश में खास तैयारियां की जा रही है। परीक्षा को फुलप्रूफ बनाने के लिए डीजीपी कैलाश मकवाणा ने सभी जिलों के एसपी को विशेष निर्देश दिए है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने कहा कि परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा प्रश्नपत्रों के प्राप्त होने से लेकर उनके सुरक्षित भंडारण, परीक्षा केंद्रों तक परिवहन, परीक्षा संपन्न होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं एवं सामग्री की सुरक्षित वापसी तक संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्णतः सुरक्षित एवं त्रुटिरहित बनाए रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या सुरक्षा में चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

कृषक कल्याण वर्ष में अन्नदाताओं के सम्मान और सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

कृषक कल्याण वर्ष में अन्नदाताओं के सम्मान और सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आज भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर राज्य शासन द्वारा उठाए गए किसान कल्याण के निर्णयों के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषण कल्याण वर्ष 2026 में कृषकों के कल्याण के कार्य निरंतर होंगे। अन्नदाता के सम्मान और उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

मानसून की धीमी चाल ने बढ़ाई चिंता, कब पहुंचेगा मुंबई? इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

मानसून की धीमी चाल ने बढ़ाई चिंता, कब पहुंचेगा मुंबई? इन राज्यों में बारिश का अलर्टMonsoon Update : देश में मानसून की धीमी चाल और बारिश की खेंच ने कई राज्यों में चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मानसून के फिर से सक्रिय होने और पूर्वी व दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मानसून पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी तट पर थमा हुआ है और इसे मुंबई पहुंचने में अभी एक हफ्ते से ज्यादा का समय लग सकता है।

TMC के बाद शिवसेना UBT में बगावत, महुआ मोइत्रा का तंज- सिर्फ 15 करोड़ रुपए? सस्ते में क्यों जा रहे हैं?

TMC के बाद शिवसेना UBT में बगावत, महुआ मोइत्रा का तंज- सिर्फ 15 करोड़ रुपए? सस्ते में क्यों जा रहे हैं?तृणमूल कांग्रेस के बाद शिवसेना (यूबीटी) भी एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के इच्छुक हैं। इस पर कटाक्ष करते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों को ज्यादा पैसे मिले हैं जबकि शिवसेना यूबीटी के सांसद सस्ते में गए।

गृहमंत्री शाह की पहल से उत्तराखंड को मिली बड़ी राहत, किशाऊ बांध परियोजना पर बनी सहमति

गृहमंत्री शाह की पहल से उत्तराखंड को मिली बड़ी राहत, किशाऊ बांध परियोजना पर बनी सहमतिKishau Dam project : यमुना नदी के जीर्णोंद्धार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। गृहमंत्री शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 8 साल पुराना वित्तीय विवाद सुलझा लिया गया। गृह मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

20,000 के बजट में ये हैं जून 2026 के टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन्स, 7000mAh बैटरी और गेमिंग प्रोसेसर का धांसू कॉम्बो

20,000 के बजट में ये हैं जून 2026 के टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन्स, 7000mAh बैटरी और गेमिंग प्रोसेसर का धांसू कॉम्बोभारतीय स्मार्टफोन मार्केट के लिए ₹20,000 का प्राइस सेगमेंट हमेशा से सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहा है। जून 2026 में यदि आप भी अपने लिए एक नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो कन्फ्यूज होना लाजमी है। इस समय मार्केट में तीन सबसे तगड़े दावेदार—POCO M8, Realme P4x और Moto G57 Power ग्राहकों के बीच जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं।

Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोन

Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोनस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Honor एक बार फिर बैटरी लाइफ के मामले में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। चीन से सामने आई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 10,000mAh से अधिक क्षमता वाली बैटरी और 10,000 निट्स पीक ब्राइटनेस वाले डिस्प्ले के साथ एक नया स्मार्टफोन विकसित कर रही है। यदि यह दावा सही साबित होता है तो यह स्मार्टफोन एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक चल सकता है और तेज धूप में भी इसकी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकेगी।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com