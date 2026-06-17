क्या बंगाल और महाराष्‍ट्र के बाद यूपी में लगेगा 'विपक्ष' को झटका, मंत्री का दावा- सपा में होगी बड़ी टूट

क्या है राजभर का दावा?

ओम प्रकाश राजभर के अनुसार, पूरी समाजवादी पार्टी भाजपा में शामिल होना चाहती है। इसके लिए रामगोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। इसमें उन लोगों के नाम की लिस्ट भी है जो भाजपा में आना चाहते हैं।

खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन?

उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा, भाजपा में।

समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है।



खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है।



महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा, भाजपा में… — Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) June 17, 2026

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को बाद तृणमूल कांग्रेस विधायक दल में भगदड़ मच गई। देखते ही देखते पार्टी के 20 लोकसभा सांसदों ने भी काकोली घोष दस्तीकार के नेतृत्व में एनसीपीआई जॉइन कर ली जबकि 4 राज्यसभा सांसदों ने पद से इस्तीफा दे दिया। मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि शिवसेना यूबीटी में बवाल मच गया। देखते ही देखते पार्टी के 9 में से 6 सांसदों ने शिवसेना शिंदे में शामिल होने ही इच्छा जाहिर की।

edited by : Nrapendra Gupta