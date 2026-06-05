श्री विजयपुरम-3 बनेगा भारत का गेमचेंजर, अंडमान सागर में मिला गैस का भंडार, पेट्रोलियम मंत्री ने क्या बताया
भारत के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस का दूसरा बड़ा भंडार खोजने में सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है, जब भारत कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है।
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस खोज को देश के लिए 'गेम चेंजर' बताते हुए कहा कि अंडमान सागर में ऊर्जा के अपार अवसरों की एक नई दुनिया सामने आई है। विजयपुरम-3 में प्राकृतिक गैस की मौजूदगी की पुष्टि होने की खबर साझा करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है।"
यह गैस भंडार 'श्री विजयपुरम-3' नामक कुएं में मिला है, जो अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस खोज से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और भविष्य में विदेशी तेल एवं गैस आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
ऑइल इंडिया की यह दूसरी महत्वपूर्ण गैस खोज देश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और इससे अंडमान बेसिन में हाइड्रोकार्बन संसाधनों की संभावनाएं और अधिक मजबूत हुई हैं। Edited by : Sudhir Sharma
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