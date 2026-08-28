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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Friday, 28 August 2026 (14:15 IST)

Weather Update : बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम, ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Weather Update
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (14:19 IST)
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देश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर बढ़ने वाली हैं। बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव क्षेत्र (Low Pressure Area) बनने के संकेत मिले हैं। इसके प्रभाव से ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पूर्वी और मध्य भारत के कई राज्यों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है।
 
मौसम विभाग के अनुसार, 28 अगस्त को ओडिशा के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर 115.5 से 204.4 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है।
 

बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया लो प्रेशर

 
मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तर ओडिशा के तटीय इलाकों में एक चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) बना हुआ है। इसके प्रभाव से 29 अगस्त के आसपास उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है।
 
इस नए मौसम सिस्टम के कारण ओडिशा और आसपास के राज्यों में बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। मानसून ट्रफ भी उत्तर भारत से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्वी हिस्से की ओर बनी हुई है, जिससे कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।
 

यूपी-बिहार में भी भारी बारिश और आंधी का अलर्ट

 
दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास बना निम्न दबाव क्षेत्र अब उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ गया है। इससे जुड़े चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव समुद्र तल से करीब 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखा जा रहा है।
 
इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के इलाकों में बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने का अनुमान है।
 

इन राज्यों में भी बारिश का अनुमान

 
मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना जताई है। इन क्षेत्रों में करीब 64.5 से 115.5 मिलीमीटर बारिश हो सकती है।
 

40-50 KM की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

 
बारिश के साथ कई राज्यों में तेज हवाएं और गरज-चमक भी परेशानी बढ़ा सकती है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु-पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।
 
वहीं बिहार, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
 

बिजली गिरने का भी खतरा

 
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है।
 
मौसम खराब होने के दौरान लोगों को खुले मैदान, अकेले खड़े पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। तेज बारिश, बिजली और आंधी के दौरान घर के अंदर रहना सबसे सुरक्षित माना गया है।
 

बारिश के बावजूद कई इलाकों में गर्मी बरकरार

 
देश के कई हिस्सों में बारिश बढ़ने के बावजूद तापमान सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया। असम-मेघालय, पूर्वोत्तर राज्यों, ओडिशा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में भी दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहा।
 

श्रीगंगानगर सबसे गर्म, 41.4 डिग्री पहुंचा तापमान

 
राजस्थान के श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही यह देश के मैदानी इलाकों में सबसे गर्म स्थान रहा। दूसरी ओर, असम के हाफलोंग में मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पश्चिमी यूपी में पहले ही जमकर बारिश

 
पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। हमीरपुर में 130 मिमी, संभल में 100 मिमी और कासगंज में 70 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश हुई। त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ हिस्सों में 100 से 150 मिमी तक बारिश दर्ज की गई।
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