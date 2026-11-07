चीन सीमा पर भारत को सामरिक बढ़त, न्योमा एयरबेस पर IAF विमान की सफल लैंडिंग, बना विश्व रिकॉर्ड!

IAF transport aircraft highest airbase landing: भारतीय वायुसेना (IAF) ने लद्दाख क्षेत्र में सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से एक नया इतिहास रच दिया है। रूसी मूल के एक भारतीय वायुसेना परिवहन विमान ने पूर्वी लद्दाख स्थित न्योमा एयरबेस पर सफलतापूर्वक उतरकर दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर लैंडिंग करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के बेहद करीब स्थित इस एयरबेस पर यह सफलता भारत की सीमा सुरक्षा और वायुसेना की पहुंच को एक नई मजबूती देती है।

लद्दाख में रचा गया इतिहास

पूर्वी लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में स्थित इस एयरबेस पर रूसी मूल के सैन्य परिवहन विमान की लैंडिंग केवल एक तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि यह उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता को भी साबित करती है। समुद्र तल से लगभग 13 हजार फुट (3,962 मीटर) की अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित यह एडवांस लैंडिंग ग्राउंड दुनिया के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण हवाई पट्टियों में गिना जाता है।

चीन सीमा से महज 25 किमी दूर सामरिक बढ़त



13,629 FEET. A NEW HEIGHT IN AVIATION HISTORY. ​An Indian Air Force IL-76MD has scripted history with a successful landing at Nyoma, marking the highest-altitude landing ever achieved by the aircraft anywhere in the world. ​A remarkable demonstration of the aircraft’s enduring capability, backed by the exceptional skill, precision, and professionalism of its crew. ​A milestone that reinforces India’s strategic airlift capability. ​Pushing boundaries. Redefining limits. Making history. ​#IndianAirForce #IAF #Nyoma #AviationHistory #IndianDefence @DefenceMinIndia @SpokespersonMoD @HQ_IDS_India @adgpi @indiannavy @CareerinIAF @air_veterans — Indian Air Force (@IAF_MCC) November 7, 2026 तकनीकी चुनौतियां और भारतीय जांबाजों का कौशल 13,000 फुट की ऊंचाई पर हवा का घनत्व कम होने के कारण विमान का इंजन प्रदर्शन प्रभावित होता है और लैंडिंग तथा टेक-ऑफ बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे विषम परिस्थितियों और तेज हवाओं के बीच भारतीय वायुसेना के पायलटों ने अपनी विशेषज्ञता और रूसी विमान की क्षमता का शानदार प्रदर्शन करते हुए इस रिकॉर्ड लैंडिंग को अंजाम दिया। न्योमा एयरबेस की स्थिति रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। यह चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सीमा के इतने करीब भारी परिवहन विमान की सुरक्षित लैंडिंग से भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख में सैनिकों, भारी हथियारों और रसद की त्वरित तैनाती में बड़ी मदद मिलेगी।