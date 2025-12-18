नितिन गडकरी का दर्द छलका, युद्ध से ज्यादा सड़क हादसों में मर रहे लोग, लोकसभा में बताया क्‍यों हो रहा ऐसा

लोकसभा में नितिन गडकरी का दर्द छलका है। उन्‍होंने लोकसभा में बताया कि युद्ध से ज्यादा लोग सड़क हादसों में मर रहे हैं। यह बहुत दुख की बात है। लोकसभा में प्रश्‍नकाल के दौरान उन्‍होंने बताया कि हर साल भारत में 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिसमें 1 लाख 80 हजार लोगों की मौतें हो जाती हैं। इन मौतों में 67 परसेंट वे लोग हैं, जिनकी उम्र 18 से 34 साल के बीच है। एम्‍स की एक रिपोर्ट हाल ही में सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि दुर्घटना का शिकार हुए लोगों को अगर समय से इलाज मिल जाए, तो 50 हजार लोगों की जान बचाई जा सकती है।नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि घायलों की मदद करने वाले लोगों को हमने 'राहवीर' की संज्ञा दी है। अब अगर कोई घायल को अस्पताल पहुंचाता है, तो सरकार की ओर से उसे 25 हजार रुपए का इनाम मिलेगा। इसलिए लोगों को अब किसी की मदद करने से पहले दो बार सोचना नहीं होगा।नितिन गडकरी ने कहा कि जब किसी का एक्‍सीडेंट होता है, तो उसकी मदद करने से लोग कतराते हैं। लोगों को लगता है कि अगर वे घायल व्‍यक्ति की मदद करेंगे, तो पुलिस के चक्‍कर में फंस जाएंगे। लेकिन अब लोगों को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्‍योंकि ऐसे लोगों को अब परेशानी नहीं, इनाम मिलेगा। घायलों की मदद करने वाले लोगों को हमने 'राहवीर' की संज्ञा दी है। अब अगर कोई घायल को अस्पताल पहुंचाता है, तो सरकार की ओर से उसे 25 हजार रुपए का इनाम मिलेगा।गडकरी ने कहा घायल को जिस अस्‍पताल में भर्ती कराया जाएगा, वहां का कुछ खर्च भी सरकार उठाएगी। घायल को 7 दिन का इलाज और डेढ़ लाख का इलाज का खर्च सरकार देगी। अस्‍पताल को सीधे ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे में अस्‍पतालों को भी अब घायलों का इलाज करने से पहले सोचना नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों की जान दुर्घटनाओं में बचाई जा सके।नितिन गडकरी ने कहा, 'दुख के साथ कहना पड़ता है कि हादसों का संबंध लोगों के व्यवहार से है। कानून के प्रति न सम्मान और डर है। हम ट्रैफिक रूल्‍स के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कई कैंपेन चलाते रहते हैं। अमिताभ बच्‍चन जैसे फिल्‍म स्‍टार्स को भी इन कैंपेन में शामिल किया जाता है। इसके अलावा हमने हर कार में 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं। वहीं नई दोपहिया वाहन खरीदने पर 2 हेलमेट देने का नियम भी बनाया गया है। लेकिन लोगों को भी ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए।Edited By: Navin Rangiyal