6 साल बाद BJP को मिला नया 'सारथी', नितिन नबीन ने भरा नामांकन, देखें अब तक के अध्यक्षों की पूरी List 6 साल के लंबे अंतराल के बाद BJP को मिला नया अध्यक्ष। नितिन नबीन ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। जानें नितिन नबीन के बारे में और देखें अब तक के BJP अध्यक्षों की पूरी लिस्ट।

Nitin Nabin Nomination: भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 6 साल बाद नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने 19 जनवरी को पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के लिए पार्टी के करीब सभी मुख्यमंत्री, प्रदेश इकाइयों के प्रमुख और अन्य प्रमुख नेता दिल्ली स्थित मुख्यालय में मौजूद थे। नितिन नबीन ने BJP हेडक्वार्टर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और दूसरे सीनियर नेताओं की मौजूदगी में नॉमिनेशन फाइल किया। जानिए अभी तक कौन रहा अध्यक्ष और कितना रहा कार्यकाल



जनसंघ के बाद भाजपा 1980 में जनसंघ के बाद उभरी भाजपा में 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और सभी निर्विरोध चुने गए। आपातकाल के बाद की राजनीतिक उथल-पुथल में अटलबिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, नानाजी देशमुख, केआर मल्कानी, सिकंदर बख्त, विजय कुमार मल्होत्रा, विजयराजे सिंधिया, भैरौं सिंह शेखावत, शांता कुमार, राम जेठमलानी और जगन्नाथराव जोशी ने भाजपा की नींव रखी थी।-



अटलबिहारी वाजपेयी का कार्यकाल (1980-1986) पार्टी की आधारशिला था।

लालकृष्ण आडवाणी तीन बार (1986-1990, 1993-1998, 2004-2005) पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (1991-1993) ने पार्टी की कमान संभाली थी

कुशाभाऊ ठाकरे का कार्यकाल 1998 से 2000 तक था।

पहले दलित अध्यक्ष बंगारु लक्ष्मण का 2000-2001 तक छोटा सा कार्यकाल रहा।

जाना कृष्णमूर्ति (2001-2002) ने पार्टी की कमान संभाली।

वेंकैया नायडू ने 2002 से 2004 तक पार्टी की कमान संभाली।

2005 में राजनाथ सिंह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वे दो बार (2005-2009, 2013-2014) संगठन के अध्यक्ष बने।

नितिन गडकरी 2010 से 2013 तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे।

2014 में अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने।

जगत प्रकाश नड्डा साल 2020 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने।